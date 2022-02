Jüterbog

Die Jüterboger Stadtverordneten wollen mehr Einblick in die städtische Wohnungsbaugesellschaft (WBJ/Wobau) bekommen. Im September vergangenen Jahres wurde dazu ein Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung gefasst. Inzwischen sind mehrere Monate vergangen. Getan hat sich bislang nichts.

Schon länger beschäftigt sich die SPD-Fraktion mit dem Thema. Sie hatte bereits im Frühjahr 2020 einen Antrag zur Änderung des Gesellschaftervertrages eingebracht und die Kontrolle der WBJ durch Stadtverordnete gefordert. Ein anschließender Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) dazu war von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) jedoch ignoriert worden.

Mit einer Anfrage will die SPD das Thema nun erneut in der kommenden SVV aufgreifen. Dabei soll Raue unter anderem beantworten, wann der SVV eine Beschlussfassung zur Überarbeitung des Gesellschaftervertrages vorgelegt werden soll. Denn die ursprüngliche Frist, dies bis Dezember zu tun, wurde nicht eingehalten. Seit November hat es keine Zusammenkunft der Stadtverordneten gegeben.

Clemens Neumann (SPD) will klare Lösung ohne mögliche Abweichungen

„Unseren Informationsbedarf haben wir durch einen Antrag auf Änderung des Gesellschaftervertrags in der SVV deutlich gemacht. Es gibt einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, dass Fraktionsvertreter an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen sollen und wir uns einen wie auch immer ausgestalteten Beirat wünschen“, erklärt die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabriele Dehn zum Hintergrund der aktuellen Anfrage.

Weil sich die WBJ bei der Planung und Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes Fuchsberge dazu entschieden hat, nur noch mit einem Investor zu verhandeln, wurden auch in den Fraktionen WsJ, AfD und FJB die Stimmen nach mehr Transparenz lauter. Im September reichten sie gemeinsam den Antrag ein, die Stadtverordneten an den Gesellschafterversammlungen zu beteiligen. Ein entsprechender Beschluss dazu war mehrheitlich gefasst worden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Oktober wurde der Beschluss allerdings durch den Bürgermeister beanstandet. Sein Gegenvorschlag: Die Stadtverordneten auf freiwilliger Basis zu den Sitzungen der Wobau einzuladen. Das lehnt Clemens Neumann (SPD) jedoch ab. „Eine lediglich ideelle Selbstverpflichtung reicht uns nicht“, so der Stadtverordnete. Zum Hintergrund erklärt er: „Von der kann man dann wieder abweichen, wenn kritische Fragen gestellt werden oder aus anderen Gründen die Beteiligung der Stadtverordneten nicht mehr erwünscht ist.“

SPD will Vorschlag von Bürgermeister Raue abwarten

Auf Nachfrage der SPD-Fraktion zum aktuellen Sachstand habe Arne Raue (WsJ) nun mitgeteilt, dass gegenwärtig ein neuer Vorschlag erarbeitet werde. Dieser soll den Stadtverordneten in den kommenden zwei Monaten vorgestellt werden. Im September ebenfalls per Beschluss beauftragt wurde der Bürgermeister damit, die WBJ anzuweisen, alle Vertragsverhandlungen bezüglich des Baugebietes Fuchsberge ruhen zu lassen und eine Arbeitsgruppe zu bilden, die ein Konzept für das Baugebiet erarbeitet. Auch dazu hat die SPD-Fraktion eine Anfrage für die SVV am 23. Februar eingereicht. So soll unter anderem geklärt werden, wann diese Arbeitsgruppe gebildet werden soll.

Da die Wobau sich große Projekte wie die Entwicklung der Fuchsbergekasernen vorgenommen habe und Investitionen in Millionenhöhe anstünden, täte Arne Raue (WsJ) gut daran, für ausreichend Transparenz gegenüber den Stadtverordneten zu sorgen, meint Erik Stohn (SPD). Nach dessen jüngster Auskunft sei die SPD-Fraktion aber erst einmal zuversichtlich. „Wir begrüßen, dass der Bürgermeister von sich aus einen neuen Vorschlag zur Beteiligung der Stadtverordneten machen will“, so Stohn.

Von Isabelle Richter