Jüterbog

„Ein solches Verbrechen gegen die Menschheit darf nie wieder passieren“, mahnte Tino Seliger während der SPD-Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht am Sonnabendmittag in Jüterbog. Zum Glockenschlag um 12 Uhr erinnerte der 26-Jährige mit rund 15 weiteren Jüterbogern vor den Stolpersteinen in der Mönchens...