Jüterbog

Nach der Entscheidung des Jüterboger Bürgermeisters Arne Raue (WsJ), die Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes Fuchsberge einem Großinvestor aus Schleswig-Holstein zu übertragen, regt sich nicht nur Kritik aus den Reihen der unterlegenen regionalen Mitbewerber, sondern auch aus der Politik.

Raues Reaktion, die Fuchsberge deswegen wieder an das Land zurückzugeben, von dem es die städtische Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog (WBJ/Wobau) vor zweieinhalb Jahren gekauft hatte, stieß im politischen Bereich auf deutliche Vorbehalte. „Das wäre wirtschaftlich ein Totalschaden“, konkretisiert der SPD-Stadtverordnete Erik Stohn die Position seiner Fraktion. Diese fordert jetzt mehr Transparenz bei der WBJ, nachdem sich eine unterlegene Bietergemeinschaft über das vermeintlich undurchsichtige Auswahlverfahren beschwert hat.

SPD erinnert an Beschluss zu weiteren Vertretern in WBJ-Gesellschafterversammlung

Schon vor gut einem Jahr hatte die SPD-Fraktion einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung (SVV) eingebracht, wonach nicht nur der Bürgermeister allein die Stadt in der Gesellschafterversammlung vertreten soll, sondern bei ihren Sitzungen von jeder Fraktion ein Vertreter mit anwesend sein darf. Außerdem, so legte es der Beschluss weiter fest, seien den Fraktionen alle Sitzungstermine rechtzeitig vorher bekanntzugeben und deren Niederschriften anschließend zu übermitteln. Außerdem habe der Wobau-Geschäftsführer einmal jährlich der SVV Auskunft über die Entwicklung der Gesellschaft zu erteilen.

Dieser Beschluss wurde am 27. Mai 2020 einstimmig gefasst. Aber geschehen ist seither nichts. „Wäre der Antrag schon umgesetzt“, so Stohn, „würde es jetzt sicher weniger Irritationen geben.“ Stattdessen hätten die Abgeordneten nur durch eine kurze E-Mail des Bürgermeisters von der Investorenauswahl erfahren.

SPD will neuen Antrag zur Wobau einbringen

Bürgermeister Raue habe den SVV-Beschluss aus dem vergangenen Jahr ignoriert, kritisiert die SPD. Deswegen bringe die Fraktion nun erneut einen ähnlichen Antrag in die SVV ein, der ihre Forderung nach einem Kontrollgremium für die Wobau konkretisiert. „Alleine entscheiden kann Herr Raue gerne in seiner privaten Immobiliengesellschaft“, so die Fraktionsvorsitzende Gabriele Dehn, „bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft müssen die Stadtverordneten mitentscheiden.“

Von Hartmut F. Reck