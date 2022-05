Jüterbog

Zum diesjährigen Tag der Arbeit hatten SPD und Linke am Sonntag, dem 1. Mai wieder zu einer gemeinsamen Kundgebung am Rathaus geladen. Tom Siedenberg (Linke) machte in seinem Redebeitrag auf allgemeine Themen wie das Lohngefälle zwischen Ost und West sowie Frauen und Männern aufmerksam, ging aber auch auf aktuelle Probleme in Jüterbog ein. So geraten Eltern wegen der Kita-Situation immer mehr unter Druck und müssten sich zwischen Arbeit und Familie entscheiden. Daran wollen die Stadtverordneten mit ihren jüngst auf den Weg gebrachten Beschlüssen nun etwas ändern.

Erik Stohn (SPD) erinnerte während der Kundgebung zudem daran, trotz politisch unterschiedlicher Meinungen, stets einen friedlichen Umgang miteinander zu pflegen und Angriffe auf die Demokratie hart zu bekämpfen. Um zum Ausdruck zu bringen, was passiert, wenn man davon abweicht, hatten die Anwesenden für einen Moment vor der Gedenktafel für die Opfer des Faschismus innegehalten und traditionell einen Kranz mit den Worten „Nie wieder Krieg“ niedergelegt.

Von Isabelle Richter