Die Jüterboger Stadtverordneten haben in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich dafür gestimmt, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog (WBJ/Wobau) die Vertragsverhandlungen zur Entwicklung des Baugebietes Fuchsberge vorerst ruhen lassen muss. Dies hatten die Fraktionen WsJ, AfD und FJB zuvor gemeinsam beantragt. Ebenso beantragt wurde die Änderung des Gesellschaftervertrages der Wobau. Grund dafür war die zuletzt geführte Diskussion über das Auswahlverfahren der Investorensuche für das Baugebiet.

Max Theilemann (AfD) begründete die gestellten Anträge damit, dass bislang immer noch nicht bekannt sei, was auf dem Gebiet durch wen entwickelt werden soll. „Die Ausschreibung ist intransparent verlaufen, deshalb sehen wir die Notwenigkeit, das Projekt erstmal ruhen zu lassen“, so der Stadtverordnete.

BBJ und Linke kritisieren Befangenheit

Nicht ganz nachvollziehbar waren die Anträge für Uwe Hüttner (BBJ). Er kommentierte: „Mir fehlt die Erklärung dazu, warum wir das beschließen sollen.“ Laut Hüttner seien die jüngsten Erläuterungen des Wobau-Geschäftsführers Dierk Giese darüber, wie es dazu kam, nur noch mit einem Investor zu verhandeln, „schlüssig und nachvollziehbar“ gewesen. Fraktionskollege Lars Bause hatte Probleme damit, dass die Sitzung am Mittwochabend ohne die Verwaltungsführung stattfinden musste. Denn neben Bürgermeister Arne Raue (WsJ) waren auch seine beiden Stellvertreter Joachim Wasmansdorff und René Wolter verhindert. „Bevor ich die Anträge bewerten kann, hätten mich die Antworten der Verwaltung interessiert“, so Bause.

Ronald Schrank (BBJ) stellte zudem infrage, ob Max Theilemann das Thema als „zumindest mittelbar Beteiligter“ überhaupt objektiv betrachten könne. Das fand auch Maritta Böttcher (Linke) und bezeichnete Theilemanns Aktivitäten in der Debatte als „sehr grenzwertig“. Theilemann erwiderte daraufhin, dass er kein Befangener sei und sich sein Vater am Fuchsberge-Projekt nicht weiter beteiligen wird. An der Abstimmung nahm Max Theilemann später dennoch nicht teil.

Stadtverordnete wollen wieder ein Mitspracherecht

Zum Antrag auf Änderung des Gesellschaftervertrages erklärte Maritta Böttcher (Linke): „Ich kann keinen Beschluss über ein Dokument fassen, das ich nicht kenne.“ Bislang wurde der Vertrag den Stadtverordneten trotz Nachfrage nicht vorgelegt. Böttcher beantragte, die Entscheidung zu vertagen. Das wurde jedoch abgelehnt. Max Theilemann schlug vor, den Antrag dahingehend zu ändern, dass die Stadtverwaltung alternativ nur damit beauftragt wird, die rechtlichen Grundlagen zu prüfen, ob die Stadtverordneten zum Beispiel in Form eines Aufsichtsrates wieder beteiligt werden können. Dann müsse der Gesellschaftervertrag auch nicht geändert werden.

Wie Alexander Struck (WsJ) außerdem zum Hintergrund des Antrages erläuterte, ginge es darum, dass die Stadtverordneten wieder ein Mitspracherecht bekommen – und zwar so schnell wie möglich. „Niemand hat etwas gegen das Projekt in den Fuchsbergen, aber wir müssen die Möglichkeiten dafür schaffen, dass es so weiter geht, wie die Jüterboger es wollen“, so Struck. Gerade weil man den Wohnraum und andere geplante Einrichtungen in Jüterbog dringend brauche, müsse man zeitnah zu einer Einigung kommen.

Zustimmung gab es dafür auch aus der SPD-Fraktion. Laut Gabriele Dehn habe man bereits im Mai 2020 die Überarbeitung des Gesellschaftervertrages der Wobau gefordert. „Solange zieht sich die fehlende Transparenz schon und deswegen habe ich dem Antrag so jetzt auch zugestimmt“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende. Auch diesem Antrag von WsJ, AfD und FJB wurde mit Ausnahme von einer Enthaltung zugestimmt.

Von Isabelle Richter