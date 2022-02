Jüterbog

Nach wochenlanger Pause kamen die Jüterboger Stadtverordneten am Mittwochabend das erste Mal wieder zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Dabei erhitzte vor allem ein Thema am Abend die Gemüter. Nach den Ereignissen, die sich am Rande der Montags-Demos abgespielt hatten, warfen sich beide Lager in der Stadtverordnetenversammlung gegenseitig Hetze vor.

In einem längeren Wortbeitrag erklärte Erik Stohn (SPD) zunächst, dass es durchaus legitim sei, Kritik an der Corona-Politik zu üben – dies aber in einem rechtlichen Rahmen geschehen müsse, um die Versammlungsteilnehmer zu schützen. Dass Arne Raue (WsJ) als Amtsperson „wider besseren Wissens“ zur Teilnahme an unangemeldeten Demonstrationen aufgerufen habe, kritisierte Stohn scharf.

SPD wirft Arne Raue Anstiftung zu Straftaten vor

„Damit werden Bürgerinnen und Bürger geradezu zu rechtswidrigem Tun angestiftet und geraten schnell in ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das ist kein Pappenstiel“, so der Stadtverordnete. „Bei gemeinschaftlicher Begehung liegt die Mindeststrafbarkeit bei sechs Monaten Freiheitsstrafe. Das kann jungen Menschen das Leben und ihre Zukunft ziemlich verbauen.“ Die SPD-Fraktion wünsche sich zudem, dass ein Bürgermeister nicht nur zu einer lauten Minderheit spreche, sondern auch die Stadt auch für die schweigende Mehrheit positiv gestalte.

Alexander Struck (WsJ) warf Stohn daraufhin vor, ebenso Hetze zu betreiben. „Sie haben nichts besseres zu tun, als ständig wie ein Rohrspatz zu schimpfen und Ihr Gesicht grinsend in jede Kamera zu halten.“ Er sei selbst kein Spaziergänger, so Struck am Abend, habe sich den Polizeieinsatz am 8. Februar aber angeschaut und bewerte ihn nach wie vor als nicht gerechtfertigt. Aus seiner Sicht seien die „Spaziergänge“ zuvor friedlich und ruhig verlaufen. Auch an diesem Montag war wieder etwas Ruhe eingekehrt, obwohl erneut keine Versammlungsanmeldung vorlag. Für Polizei und Teilnehmer verlief der Abend dieses Mal friedlich. Alexander Struck (WsJ) griff Erik Stohn (SPD) noch weiter an und warf ihm vor, sich als Landtagsabgeordneter nicht genug für die Belange Stadt einzusetzen.

Jüterbogs Bürgermeister schweigt in der Diskussion

Clemens Neumann (SPD) verteidigte Stohn und erklärte Struck, dass es in der SVV auch noch andere Kreis- und Landtagsabgeordnete gebe, denen er diesen Vorwurf dann genauso machen sollte. Er kritisierte auch, dass die Montags-Demos schon länger keine Veranstaltungen für Jüterboger mehr seien, sondern zunehmend rechte Touristen von außerhalb anziehen.

Darüber hinaus bemängelte er, dass nicht alle Stadtverordneten über das von FJB, WsJ, AfD und CDU/BV verfasste Schreiben an Politik und Polizei informiert wurden. Laut Neumann hätten einige Stadtverordnete sicher dabei behilflich sein können, dieses an die richtigen Adressaten weiterzuleiten. Stattdessen hätten die Verfasser die Antwort der Landrätin mit dem Hinweis, dass der Kreis für den Einsatz nicht zuständig sei, auch nur öffentlich über die Sozialen Netzwerke ausgeschlachtet. Der Stadtverordnete wirft ihnen vor, sich selbst nicht an das zu halten, was sie von anderen verlangen.

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) hielt sich am Mittwoch komplett aus der Diskussion raus und äußerte sich nicht zum Thema. Erik Stohn (SPD) plädierte abschließend für Zusammenhalt und Deeskalation und erklärte, dass man die Stadt nun gemeinsam wieder ein besseres Licht rücken müsse. Darüber hinaus bat er darum, die Bürger zu informieren, wo und wie sie Versammlungen anmelden können und dies auch für die künftigen Montage zu tun, um alle Beteiligten zu schützen.

