Jüterbog

Knapp 13.000 Badegäste und damit nur etwa die Hälfte des sonstigen Jahresdurchschnitts zählte das Jüterboger Freibad im Corona-Jahr 2020. Ob es diesem Jahr deutlich mehr werden, da ist Sachgebietsleiterin Anke Stöckigt, in der Stadtverwaltung zuständig für den Bereich Bildung, Jugend und Sport, angesichts der derzeitigen Entwicklung der Pandemie, eher skeptisch.

Saisonstart-Vorbereitungen Schwimmbad Jüterbog. Quelle: Uwe Klemens

Trotzdem laufen im Bad bereits seit Ende März die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. „Auch wenn es derzeit seitens der Landesregierung noch keine Aussagen darüber gibt, ob, wann und unter welchen Auflagen die Freibäder öffnen dürfen, müssen wir vorbereitet sein“, erläutert Stöckigt. „Im Moment orientieren wir uns auf eine Bad-Öffnung Ende Mai und hoffen, dass es dann zumindest möglich sein wird, dass die Grundschulen und Kitas ins Bad dürfen, damit der Schwimmunterricht stattfinden kann und die Schüler, die gerade erst Schwimmen gelernt haben, ihr Können wieder aufzufrischen“, fügt sie hinzu.

Der auf Federn gelagerte Schwebebalken gehört zu den Neuanschaffungen. Quelle: Uwe Klemens

Auch für die vielen Menschen, die wegen Corona in diesem Jahr vermutlich wesentlich seltener in den Urlaub fahren, könnte das Freibad eine sicherlich eine Alternative sein, um sich einerseits zu erholen, andererseits aber auch, um in Kondition zu bleiben.

Minikarussell und Trampolin

In den zurückliegenden Wochen haben die insgesamt fünf festen Mitarbeiter die Becken sowie die Spielgeräte gereinigt. Mit Hilfe von Privat- und Firmenspenden konnten für den Spielplatz weitere Geräte angeschafft werden, die größtenteils bereits aufgestellt wurden. Ein Schaukelpferd, ein auf Federn gelagerter Schwebebalken, ein Minikarussell und ein zwei mal zwei Meter großes Bodentrampolin stehen den kleinsten Gästen künftig zur Verfügung.

Die Kasse ist noch geschlossen, die Schlüssel für die Umkleidekabinen hängen bereit. Quelle: Uwe Klemens

Das Sprungbecken ist bereits vollständig befüllt, während die betonierte Bodenplatte das Nichtschwimmerbeckens derzeit einen himmelblaue Spezial-Anstrich bekommt, der nicht nur gut aussieht, sondern auch für eine bessere Wasserqualität sorgt, weil das Chlor nicht den Beton angreifen und so zu chemischen Reaktionen führen kann.

Rechtzeitig geklärt ist auch die Imbiss-Versorgung, die erneut durch die Gaststätte Fuchsbau übernommen wird.

Von Uwe Klemens