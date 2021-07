Jüterbog

Das Areal „Kloster und Webersiedlung“ wird voraussichtlich zum Ende des Jahres seinen Status als Sanierungsgebiet. Das hatte die Stadt Jüterbog vor Kurzem öffentlich mitgeteilt. Doch was genau heißt das jetzt und müsste die Stadtverordnetenversammlung dazu nicht erst einen Beschluss fassen? Das wollten die Fraktionen BBJ und SPD in der jüngsten Sitzung des Gremiums wissen. Bauamtsleiterin Kira Wenngatz bestätigte daraufhin, dass es noch einen Beschluss dazu geben wird. Aktuell befinde man sich aber in Abstimmung mit dem Landesamt noch im Verfahrensabschluss. „Das ist jetzt alles Verwaltungsarbeit“, so Wenngatz. Sobald der Bericht und die abschließende Finanzierung erarbeitet worden sind, sollen der Ortsbeirat und die Stadtverordneten einbezogen werden.

Keine neuen Fördergelder mehr seit zwei Jahren

Auf die Frage des Stadtverordneten Uwe Hüttner (BBJ), warum das Sanierungsgebiet überhaupt aufgehoben wird, erläuterte die Bauamtsleiterin, dass eine zeitliche Befristung für solche Sanierungsprogramme üblich sei. In Kloster Zinna lief es nun mehr als zwanzig Jahre. Nun erklärte Kira Wenngatz: „Fördergelder haben wir schon die letzten zwei Jahre nicht mehr erhalten. Wir haben immer noch mit den Zuwendungen aus den zurückliegenden fünf Jahren gearbeitet.“ Neue Investitionen seien laut Wenngatz nicht mehr begonnen worden.

„Wir müssen auch, wie bei jeder Fördermaßnahme, einen Verwendungsnachweis haben“, so die Bauamtsleiterin weiter „und der wird insgesamt für die zurückliegenden zwanzig Jahre geführt.“ Dort sei dokumentiert, was in diesem Zeitraum an Fördergeldern und Eigenanteilen geflossen sei. Zu den in der Vergangenheit erfolgten Maßnahmen zählen unter anderem die Neugestaltung des Marktes oder die umfangreiche Sanierung der Alten Weberei – heute Webhaus – oder des Konservenhauses.

Mit der aktuellen Nachricht zur Aufhebung des Sanierungsgebietes habe man zunächst nur die Eigentümer frühzeitig darüber informieren wollen, dass sie nur noch in den nächsten Monaten von den Vorteilen profitieren können. So besteht aktuell noch die Option, für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet steuerliche Vergünstigungen zu bekommen, so Wenngatz.Voraussetzung dafür ist, dass noch vor Beginn der Baumaßnahme eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt abgeschlossen wird. Eigentümer sollten deshalb nicht zögern und sich mit dem Bauamt der Stadt in Verbindung setzen, wenn sie in naher Zukunft eine Baumaßnahme planen.

Gestalterische Vorgaben gibt es weiterhin

Nach der Aufhebung werden die Sanierungsvermerke aus dem Grundbuch der Grundstücke im Geltungsbereich gelöscht. Daraus folgt, dass keine Städtebaufördermittel zur Sanierung mehr eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite gelten dann aber auch keine städtebaulichen Regelungen mehr im Gebiet. Betroffene Grundstückseigentümer müssen als keine sanierungsrechtliche Genehmigung mehr einholen.

Ende der Neunziger wurde unter anderem die Alte Weberei saniert. Nun besteht im 20 Jahre ungenutzten Obergeschoss wieder Sanierungsbedarf. Quelle: Isabelle Richter

Ein Freifahrtschein ist das für Eigentümer aber nicht. Denn es gelten weiterhin die Genehmigungspflichten und Regelungen des Denkmalschutzes. Zudem bleibt die Gestaltungssatzung Kloster Zinna weiterhin gültig. Das bedeutet, dass die Eigentümer auch in Zukunft alle baugenehmigungsfreien baulichen Anlagen, die äußere Gestalt eines Gebäudes, Werbeanlagen und Einfriedungen bei der Stadt beantragen müssen. Streitpunkt war die Satzung in den vergangenen Jahren immer wieder, weil sie es Eigentümern etwa verbietet, Dachflächenfenster einzubauen. Der Ortsbeirat und einige Stadtverordnete halten die Satzung für nicht mehr zeitgemäß und befürchten, dass die Häuser in der Webersiedlung früher oder später verfallen, weil sie aufgrund der geltenden Satzung überhaupt nicht familiengerecht ausgebaut werden können.

Von Isabelle Richter