Jüterbog

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Dienstag einen sechs Meter langen Edelstahlschornstein von einem Gebäude in der Goethestraße in Jüterbog. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Beamte sicherten Spuren. Hinweise unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline