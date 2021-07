Jüterbog

„Serafina ist ein sehr aufgewecktes und neugieriges Kind. Zumindest war sie es bis zu dem Tag, an dem ihre Krankheit festgestellt wurde“, sagt Eileen Hinninger. Die 29-jährige, eigentlich aus Luckenwalde stammende Garten- und Landschaftsgestalterin ist alleinerziehende, dreifache Mutter und lebt seit vier Jahren in Jüterbog. Die achtjährige Xenia, die sechsjährige Serafina und der vierjährige Henri sind ihr Sonnenschein. Doch seit die Ärzte im Februar bei Serafina einen bösartigen Tumor im Hals entdeckten, scheint die Sonne nur noch selten so ungetrübt wie zuvor.

Die Oma bemerkte die Veränderung als erste

Dass mit Serafina etwas nicht stimmt, hat ihre Oma nach einem mehrtägigen Besuch ihrer Enkel als erste festgestellt. „Ich finde, Serafinas Stimme klingt anders“, befand die Oma. Dass im Hals, direkt hinter den Mandeln etwas war, das da nicht hingehörte, sah beim Nachschauen dann zwar auch Serafinas Mutter, aber wie ernst die Sache war, stellte erst am nächsten Tag der Kinderarzt fest.

Unbeschwerte Augenblicke wie dieser zwischen Serafina und ihrer Schwester Xenia sind eine Besonderheit. Quelle: Uwe Klemens

Bereits einen Tag später bestätigten die Spezialisten im Potsdamer Bergmann-Klinikum den Anfangsverdacht auf einen Weichteil-Tumor. Dass er sogar bösartig war und zu streuen drohte, ergab die genauere Analyse einer Gewebeprobe.

Ihr Brüderchen Henri, hier auf dem Schoß von Mutter Eileen, malt Serafina gerne. Auf diesem Bild kommt er als Prinz daher. Quelle: Uwe Klemens

Seit diesem Tag ist das Leben für niemanden in der Familie mehr so wie zuvor. Die im Berliner Helios-Klinikum bis vor gut einer Woche durchgeführte Chemo-Therapie zwang Mutter Eileen zur Aufgabe ihrer Berufes, so dass die Familie nun von Harz-IV, Kindergeld und dem Pflegegeld leben muss. Finanziell ein erheblicher Einschnitt. „Das Schlimmste war aber, dass sich auch die Geschwister nicht mehr so oft sehen konnten. Denn ich bin entweder mit Serafina im Krankenhaus oder muss mich zu Hause um ihre medizinische Versorgung kümmern. Das geht alleinerziehend nicht mal so nebenher, weshalb Xenia nun oft bei ihrer Oma und Henri bei seinem Vater ist, so dass uns allen das ganz normale Miteinander einer Familie fehlt“, beschreibt Eileen Hinninger die Situation.

Ein Schock für die Sechsjährige

Auch mental hat Serafina die Krankheit deutlich mehr zugesetzt, als man als Außenstehender bei einer Sechsjährigen vermuten würde. Der Grund ist, dass auch der Papa beider Mädels vor einiger Zeit unheilbar an Krebs erkrankt ist. Um die Kinder darauf vorzubereiten, dass es den Vater eines Tages vielleicht nicht mehr geben wird, wurde in der Familie viel über die Krankheit und über den Tod gesprochen. „Als Serafina dann erfuhr, dass auch sie Krebs hat, war das für sie ein ungeheurer Schock“, erzählt ihre Mutter.

Vor knapp zwei Wochen kam bei einer Untersuchung zu Tage, dass die Chemo nicht angeschlagen hat und der Tumor sofort operativ entfernt werden muss. Vor gut einer Woche wurde Serafina operiert. Als sie aus der Narkose aufwachte, lächelte sie zum ersten Mal wieder und umarmte jeden Besucher und jede Krankenschwester mit dem Satz: „Jetzt ist der Krebs weg.“

Ob die Freude berechtigt ist, wird lange ungewiss bleiben. Als nächstes steht eine sechswöchige Protonen-Bestrahlung des Halses in einer Dresdener Spezialklinik an, mit der etwaige bereits in ins Nachbargewebe gestreute Krebszellen unschädlich gemacht werden sollen. Sollte dies gelingen, wird die Sorge vor der Rückkehr des Krebses Serafina und ihre Familie wohl lebenslang begleiten.

Alle Freunde blieben einfach weg

Neben der Sorge um ihre Kinder quält Eileen Hinninger noch ein ganz anderes Thema. „Alle Freunde sind komplett weggeblieben. Seit Februar hatte ich, außer den beiden Omas und den Vätern der Kinder, keinen einzigen Besucher. Das ist die reinste Katastrophe“, sagt die junge Frau.

Der Gutschein für den Reiturlaub freut die sechsjährige Pferdeliebhaberin, die auch gerne malt, besonders. Quelle: Uwe Klemens

Als umso wohltuender empfindet Eileen Hinninger die Anteilnahme, die sie derzeit durch die Initiative von Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) erfährt. Dorthin hatte sich Hinninger gewandt, um sich nach Unterstützungsmöglichkeiten zu erkundigen. Als Raue von dem Schicksal der jungen Familie erfuhr, organisierte er ein kleines Treffen mit der eigenen Familie und lud alle zum Eis-Essen ein. „Eine tolle Geste und ein Bürgermeister, der dicht an den Menschen dran ist“, schwärmt Hinninger noch immer.

Das ursprüngliche Spendenziel war bereits nach zwei Tagen erreicht. Quelle: Uwe Klemens

Dass Raue im Anschluss auf seiner Facebook-Seite einen Spendenaufruf startete, erfuhr Eileen Hinninger erst, als sie die Bestätigung der ersten Geldeingänge zugesandt bekam. Bereits nach zwei Tagen war das Ziel von 300 Euro um mehr als Doppelte überboten. 3.735 Euro plus ein Gutschein für einen Reiturlaub für Serafina waren es am Dienstagabend.

„Ich bin überwältigt“, sagt Eileen Hinninger. Das Geld will sie möglichst sparen, damit sie mit ihren Kindern nach Serafinas Strahlenbehandlung einen ganz besonderen Urlaub machen kann, bei dem alle sein können, was sie am liebsten sind: eine ganz normale Familie.

Von Uwe Klemens