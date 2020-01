Senioren- und Behindertenbeirat hat neuen Chef

Jüterbog

Der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt hat eine neue Führungsspitze. Am Mittwoch wählten die sieben Mitglieder aus ihren Mitte den 78-jährigen Günter Schulze in offener Wahl einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Sein Stellvertreter ist Peter Hacke. Beide Gewählten verfügen als ehemalige Stadtverordnete über große kommunalpolitische Erfahrung, Anfang der 2000er Jahre war Schulze zudem Vorsitzender des Sozialausschusses. Mitglied im Senioren- und Behindertenbeirat sind beide erstmals.

Nörgeln, wo es sein muss

„Wir müssen diejenigen sein, die rumnörgeln, wenn es etwas zu nörgeln gibt, denn nur so kommen wir weiter und außerdem macht es ja auch Spaß“, warb Schulze nach seiner Wahl für ein couragiertes Auftreten des Beirates überall dort, wo die Weichen zur Teilhabe älterer und gesundheitlich beeinträchtigter Menschen am gesellschaftlichen Leben gestellt werden.

Als wichtigsten Ansprechpartner sieht der gelernte Dreher, studierte Maschinenbauer, der zuletzt als Erzieher mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeitete, den Sozialausschuss, der die vom Beirat erkannten Probleme auch in die Stadtverordneten-Versammlung weitertragen kann.

Gemeinsames Erfahrungspotenzial

Auch die Zusammenarbeit mit den in der Stadt bereits bestehenden Initiativen mit ähnlichen, thematischen Schwerpunkten, müsse angekurbelt oder intensiviert werden, ist Schulze überzeugt. „Das vorhandene Erfahrungspotenzial gemeinsam zu nutzen, ist der beste Weg, um etwas zu erreichen“, sagt Schulze. Bereits zur nächsten Sitzung Anfang Februar soll ein Vertreter der Ende 2018 gegründeten Arbeitsgruppe (AG) Barrierefreiheit mit eingeladen werden. Etwaiges Kompetenzgerangel zwischen Beirat und AG sieht Schulze als kontraproduktiv an. „Miteinander reden ist immer der beste Weg.“

Jeden zweiten Mittwoch im Monat wird sich der Beirat um 10 Uhr in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität hinterm Rathaus treffen. Jeder, der Anregungen geben möchte, ist willkommen.

Diskussion über Rückzug der Sparkasse

Eines der derzeit auf den Nägeln brennenden Themen, dem sich der Beirat widmen will, ist der Rückzug der Mittelbrandenburgischen Sparkasse aus ihrer barrierefreien Filiale in der Schlossstraße. Die Stufen in die bestehende Filiale am Markt sind für gehbehinderte Menschen und Eltern mit Kinderwagen unüberwindbar.

Von Uwe Klemens