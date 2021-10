Jüterbog

Die Kündigung der Räumlichkeiten in der Jüterboger Töpfergasse brachte Ende 2020 nicht nur die Diskussion ins Rollen, wo sich die Jüterboger Senioren in Zukunft treffen können, sondern welche Angebote man den älteren Bewohnern der Stadt darüber hinaus noch machen kann, um das soziale Miteinander und das gemeinnützige Engagement zu fördern. Inzwischen hat die Volkssolidarität im Buchenweg einen neuen Platz gefunden. Die Begegnungsstätte „Goldener Herbst“ wird nun im Mietercafé der Wohnungsgesellschaft Jüterbog (WBJ) weitergeführt. Erst am vergangenen Freitag gab es dort die feierliche Eröffnung. Und eine Veranstaltung im Rahmen der Brandenburgischen Seniorenwoche hat bei den Jüterboger Senioren kürzlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Miteinander in Jüterbog soll soziales Engagement fördern

Wie der Vorsitzende des Jüterboger Senioren- und Behindertenbeirates, Günter Schulze, im jüngsten Sozialausschuss berichtete, gab es ein Treffen im Ortsteil Neuhof. „Wir haben dort zusammengesessen und es hat sich von Anfang an eine Gesprächsrunde gebildet“, so Schulze begeistert über das Treffen. Durch die lockere Atmosphäre seien die Senioren schnell aufgetaut. Einen besonderen Dank gab es von ihm an den Stadtverordneten und Neuhofer Ortsvorsteher Uwe Meyer. Dieser hatte die Organisation des Treffens angeschoben, nachdem er im vergangenen Jahr von der Auflösung des Senioren- und Behindertenverbandes Jüterbog/Niederer Fläming und deren Hintergründen erfahren hatte.

Wie Günter Schulze damals erläuterte, gebe es in Jüterbog das Problem, dass sich immer weniger Senioren gemeinnützig engagieren wollen. In der Stadt kümmern sich inzwischen nur noch die acht Mitglieder des Seniorenbeirats um die Anliegen und Bedürfnisse der älteren Einwohner. Um das Gemeinschaftsgefühl unter Senioren wieder zu stärken, bot Uwe Meyer (BV/CDU) damals seine Unterstützung an.

Auch er habe bei Senioren aus seinem Ortsteil beobachtet, dass ihnen teilweise der Elan fehlt, um sich zu engagieren. Als Grund dafür sieht Uwe Meyer, dass sich die ältere Einwohner im Stich gelassen fühlen. Warum das so ist und was man dagegen unternehmen kann, wollte er in einem gemeinsamen Gespräch mit den Senioren herausfinden. Uwe Meyer befürchtete damals, dass sich sonst ein weiteres gesellschaftliches Problem in der Stadt anbahnt. Dabei machen die Senioren laut Auskunft des Einwohnermeldeamtes immerhin 28 Prozent der Gesamteinwohnerzahl von Jüterbog aus.

Auch andere Ortsteile sagen Unterstützung zu

Wie Günter Schulze jüngst erklärte, war die Resonanz nach der ersten gemeinsamen Veranstaltung in Neuhof positiv. Er habe den Eindruck, dass sich viele Senioren solche Treffen öfter wünschen. Das würde wiederum auch dazu beitragen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und sich wieder mehr engagieren wollen. Mit einer größeren Gruppe von Senioren, so Schulze, würde man auch mehr Gehör bei Problemen bekommen und könnte Forderungen viel eher durchsetzen. Das sei momentan eher schwierig. „Ich bin der Meinung, dass wir solche Veranstaltungen in ähnlichem Rahmen öfter durchführen sollten oder müssten, um wieder näher an die Älteren ranzukommen“, erklärte der Seniorenbeiratsvorsitzende im Sozialausschuss.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stattfinden könnten diese auch in den anderen Ortsteilen, schlug Günter Schulze vor. Unterstützung brauche der Seniorenbeirat allerdings bei der Organisation und Durchführung. Jacqueline Becker (FJB) kann sich das für Neuheim vorstellen. Die Stadtverordnete und Ortsvorsteherin bot ebenfalls ihre Hilfe an, um solch ein Treffen in ihrem Ortsteil zu organisieren. Von einer Einwohnerin aus Werder gab es im Sozialausschuss ein ähnliches Signal. Günter Schulze zeigte sich dankbar für die Bereitschaft, auch die Belange der Jüterboger Senioren unterstützen zu wollen.

Von Isabelle Richter