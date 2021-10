Jüterbog

„Der Informationsfluss, wie es für uns und alle anderen Testcenter ab 11. Oktober weitergeht, ist unfassbar dürftig“, beschreibt der Jüterboger Unternehmer Dennis Rothe, warum sein Blick in die Zukunft der Corona-Testungen lückenhaft ist. Der Betreiber zweier Fitness-Studios in Jüterbog und Ludwigsfelde hatte im Mai die Idee, das ursprünglich nur für die eigene Kundschaft gedachte eigene Testzentrum für alle, die einen Test benötigen, zu öffnen.

Der Andrang ist deutlich abgeflaut

Rund 3.000 Tests wurden seither in dem in dem in den Zinnaer Straße angemieteten Räumlichkeiten durchgeführt. Nach der Impf-Kampagne der letzten Monate und aufgrund der unklaren Lage, wer sich zu welchen Bedingungen hier weiterhin testen lassen darf oder muss, ist der Andrang inzwischen spürbar abgeflaut.

Obwohl das Ende der kostenfreien Tests bereits seit Monaten beschlossene Sache ist, ist die Ungewissheit im Testzentrum bei vielen Detailfragen noch immer riesig. „Was wir wissen ist derzeit, dass Schwangere, Unter-18-Jährige und impfunfähige Personen den Test weiterhin umsonst bekommen sollen, dass aber auch nur dann, wenn sie das nachweisen können.“ Welche Dokumente dafür benötigt werden, findet man auf der offiziellen Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums.

Dort ist auch aufgelistet, wer sonst noch Anspruch auf einen kostenlosen Test hat. Das sind etwa Personen, die sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben mussten und einen Test zur Beendigung der Quarantäne brauchen oder Studierende aus dem Ausland, die mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden.

Kein einheitlicher Preis für Corona-Tests

Dass bislang eine einheitliche Regelung zum künftigen Preis des Tests fehlt, bemängelt Rothe. „In Berlin kursieren Gerüchte, dass man dort 20 bis 25 Euro bezahlen soll, an Flughäfen sollen die Preise sogar zwischen 40 und 60 Euro liegen, je nach dem, wie schnell man den Test benötigt“, sagt Rothe.

Bei ihm wird der Test vorerst 11,90 Euro kosten, das hat die Leipziger Firma Mörsel & Mayer Testzentrum GbR, der offizielle Betreiber des Testzentrums, festgelegt. Die Firma betreibt deutschlandweit Testzentren für die Fitnessbranche, hat das Jüterboger Testcenter mit der benötigten Technik ausgestattet und ist für die Abrechnung mit den Krankenkassen zuständig. „Hätten wir die Räumlichkeiten zu schlechteren Konditionen mieten müssen und vor allem, wenn wir nicht unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter hätten, könnten wir diesen Preis vermutlich auch nicht halten“, vermutet Dennis Rothe.

Die Auswertung des Abstrichs nach rund 3000 Testungen ist mittlerweile Routine. Quelle: Uwe Klemens

Rothes Befürchtung ist, dass das Testpersonal künftig mit jeder Testperson über die Details diskutieren müssen und deren Zorn auffangen müssen. „Sobald das passiert, machen wir dicht“, hatte Dennis Rothe bereits mit seinem Entschluss angekündigt, das Testzentrum vorerst offen zu lassen.

Das Testzentrum einfach zu schließen, wie bereits viele andere, hätte gegen Rothes Solidar-Gefühl verstoßen: „Wo sollen denn sonst all jene junge Menschen hin, die den Test für den Besuch des Kinos, des Zoos oder der Disco brauchen? Und woher bekommt derjenige einen gültigen Test, der am Wochenende Verwandte oder Bekannte im Krankenhaus besuchen möchte?“ Gerade mit Blick auf die Herbstferien wollen Rothe und seine Mitarbeiter so lange es geht weitermachen. Ende Oktober wollen er und seine Leipziger Auftraggeber entscheiden, ob das Testcenter weiter geöffnet bleibt.

Info: Das Testzentrum befindet sich in der Zinnaer Straße 15 und ist montags bis freitags von 8.30 bis 11 Uhr, sowie samstags von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Von Uwe Klemens