Jüterbog - Fürstentag in Jüterbog: So war das Mittelalter-Spektakel in der Stadt

Jüterbog öffnete seine Tore für bunt gekleidete Edelleute, Ritter, Hofdamen und Neugierige – nach dem Corona-bedingten Ausfall im vergangenen Jahr fand der Fürstentag 2021 wieder statt. Der geschichtsträchtige Tag feiert zehnjähriges Jubiläum