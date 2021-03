Jüterbog

Betretenes Schweigen war die Antwort auf die Anfrage von Kita-Leiterin Mandy Schwind, wie es denn mit dem Neubau ihrer Einrichtung in der Neuen Wohnstadt aussehe. Sie hatte einen Brief an alle Stadtverordneten geschrieben, in dem sie auf den baulichen Zustand des 1988 errichteten Gebäudes der Kita „Glühwürmchen“ im Kiefernweg hingewiesen hat und auf den Fakt, dass es nicht mehr sanierungswürdig ist.

Ein Teil der Stadtverordneten beriet am Dienstagabend auf der Sitzung des Sozialausschusses in der Wiesenhalle über Einsparungen, um den Haushalt für dieses Jahr doch noch irgendwie ausgeglichen zu kriegen. Dabei ging es vor allem um Streichungen bei freiwilligen Leistungen und mögliche Einnahmeerhöhungen.

Liquiditätsproblem

Das größte Problem sei die Liquidität, erläuterte Stadtkämmerer René Wolter, und die Forderung der Kommunalaufsicht, den Anteil der freiwilligen Leistungen auf wenigstens sechs Prozent des Gesamthaushaltes zu senken. Das erfordert laut Wolter etwa 250.000 Euro, die einzusparen sind. Um wenigstens den guten Willen der Stadt zu demonstrieren, müssten mindestens 100.000 Euro gestrichen werden.

Lobend erwähnte der Kämmerer die Vorschläge des Bürgerbündnisses Jüterbog (BBJ), das zwar Gebührenerhöhungen ablehne, dafür aber Erhöhungen der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer um drei Prozent für moderat hält und eine vorläufige Nichtwiederbesetzung von Stellen empfiehlt. So hat die Stadtmarketingbeauftragte auf eigenen Wunsch gekündigt, die Leiterin der Bibliothek ist in den Ruhestand gegangen. Die SPD hingegen ist gegen Steuererhöhungen, betonte Gabriele Dehn. Sie setzt dafür auf kommunale Abgaben für neue Windenergieanlagen.

Schließung von Einrichtungen bringt zunächst nichts

Die Schließung von Einrichtungen wie zum Beispiel Museen, so betonte Wolter, bringe zunächst gar keine Einsparungen, weil unter anderem das Personal weiter vorhanden sei.

„Ich freue mich, dass die Stadtverordneten den Mut haben, die Bürger zu belasten“, sagte Bürgermeister Arne Raue (WsJ). Gleichzeitig schmerze es ihn, dass sie dabei einen „radikalen Kahlschlag“ vornähmen. Vor allem ärgere ihn, dass das Organ Stadtverordnetenversammlung nicht ein Wort an den Kreis richte, weil: „Der Kreis knallt weiter volle Pulle die Kohle raus, während wir als Stadt nichts mehr machen können. Aber das interessiert den Kreis einen Sch...dreck“, so Raue. „Es stinkt mir, dass diese SVV nichts dagegen unternimmt. Und ich sehe keinen Stadtverordneten im Kreistag, der da was sagt. Ich bin entsetzt von dieser Stadtverordnetenversammlung.“ Reaktion: betretenes bis eisiges Schweigen.

Am Ende schlug Ronald Schrank (BBJ) vor, die nächste Sitzung in der Räumen der Kita „Glühwürmchen“ abzuhalten, um deren Zustand in Augenschein zu nehmen.

Von Hartmut F. Reck