Jüterbog: Sozialausschuss will Verhandlungen mit Kita-Investor

Jüterbog

Die Situation ist verfahren. Die Stadt hat kein Geld, um ihre noch unsanierten Kitas zu modernisieren, will aber auch nicht auf das Angebot eines Investors eingehen. Der ist bereit, einen Neubau für die Kita „Glühwürmchen“ in der Neuen Wohnstadt neben dem nicht mehr sanierungsfähigen Altgebäude auf eigene Kosten zu errichten und dann an den Glühwürmchen-Trägerverein zu vermieten.

Bedingung: Die Stadt müsste das Grundstück an den Investor verkaufen. Außerdem müsste sie für die Miete für zunächst 15 Jahre aufkommen. Dafür wären aber die 100 Kita-Plätze gesichert, was aufgrund des gegenwärtigen baulichen Zustands des Gebäudes nicht der Fall ist. Obendrein würde das neue Gebäude Platz für 30 weitere Kinder bieten.

Doch die Stadtverwaltung bezweifelt, ob der Verein überhaupt in der Lage ist, für die Innenausstattung aufzukommen. Und das wäre sein Part dabei, erläuterte Sozialamtsleiterin Anke Stöckigt bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Außerdem hat man im Rathaus nachgerechnet und meint, dass wenn die Stadt Bauherr wäre, käme es sie langfristig günstiger, als wenn sie dem Investor Miete zahlen müsse. Allerdings habe sie kein Geld dafür, selber eine neue Kita zu bauen.

Keine Kita-Baumaßnahme 2021 vorgesehen

Ob die Stadt denn überhaupt Alternativen zu dem Angebot des Investors habe, wollte Lars Bause (BBJ) wissen. „Sie kennen doch die Haushaltsdiskussion“, entgegnete Anke Stöckigt. So sei in diesem Jahr kein Bau- oder Sanierungsvorhaben in Kitas vorgesehen.

„Wenn es keine Alternative gibt“, meinte darauf Ulrike Anders (Linke), „warum geht denn dann die Stadt nicht auf den Investor zu und fragt ihn, wie weit er ihr entgegenkommen kann?“ Sie habe das Gefühl, dass das Thema schon abgetan worden sei. Das bestätigte Stöckigt indirekt: „Wir werden als Verwaltung nichts in Angriff nehmen.“ Vielmehr warte man darauf, ob die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung Aufträge erteilt.

„Was sind uns die Kinder wert?“

Ulrike Anders bestand darauf, mit dem Investor wieder ins Gespräch zu kommen. „So ein Angebot kommt doch nicht jeden Tag angeflogen“, meinte sie. „Wie wollen wir denn 100 Kinder auffangen, wenn die alte Kita plötzlich geschlossen werden muss?“ Max Theilemann (AfD) fühlte sich hin- und hergerissen. Er warnte vor den Risiken, falls dem Trägerverein die Luft ausgehen sollte, und vor den steigenden Baupreisen. Andererseits müsse man sich die Frage stellen, „was sind uns die Kinder wert, um in einer besseren Kita betreut zu werden?“

Matthias Schwind vom Vorstand des „Glühwürmche“n-Vereins begrüßte es, dass über die Risiken gesprochen wird. Gleichwohl vermisse er einen Alternativvorschlag der Stadt. Weil diese dem Verein keine Perspektive habe bieten können, habe er sich eben selber um eine Alternative gekümmert und sei dabei auf den Investor gestoßen, der auf diesem Gebiet Erfahrung habe.

Mehrere Kitas mit Baumängeln

„Leider sind Sie nicht die einzige Kita in der Stadt, die bauliche Probleme hat“, dämpfte die Ausschussvorsitzende Gabriele Dehn (SPD) die Erwartungen. „Eigentlich“, so Dehn, „dürften wir gar nichts Neues anfangen.“ Aber genau das sei doch das Argument, um diese Chance zu nutzen, warf Ulrike Anders ein. „Ohne den Investor kommen wir keinen Schritt weiter!“ Dann dürfe der aber nicht erst konkrete Zahlen vorlegen, wenn er eine feste Zusage von der Stadt bekommen hat, entgegnete Dehn. Genau deswegen sollte man das Gespräch mit ihm suchen, schlug Anders vor: „Einfach mal fragen, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu bekommen.“

Klarer Auftrag

Anke Stöckigt wiederholte, dass die Verwaltung nicht von sich aus initiativ werden wird. „Wir brauchen klare Aufträge!“ Einen solchen bekam sie gleich darauf. Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Sozialausschusses, die Verwaltung zu beauftragen, das Gespräch mit dem Investor zu suchen, um genauere Informationen zu bekommen.

Von Hartmut F. Reck