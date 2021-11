Jüterbog

Nach dem Votum der Jüterboger Stadtverordneten für die Öffnung der Sportstätten, ist nun auch die Entscheidung der Verwaltung gefallen. Wie Bürgermeister Arne Raue (WsJ) den Stadtverordneten am Dienstag mitteilt, aber nicht zugunsten der Vereine. Nach einer langen Begründung erklärt er zur geforderten Wiederöffnung der Sporthallen: „Zusammenfassend teile ich Ihnen mit, dass ich die Verantwortung, die ich nicht abgeben kann, hierfür nicht trage.“

Die bereits vor zwei Wochen ausgesprochene Schließung der Sporthallen bleibe somit bestehen, bis eine Entspannung erkennbar sei. Weiter erklärte Raue gegenüber den Stadtverordneten: „Ich achte Ihre Meinung, kann dieser allerdings nun nicht folgen, was ich bedaure.“ Die Vereine sollen zeitnah über die jüngste Entscheidung informiert werden.

Hallen müssten professionell und auf Kosten der Vereine gereinigt werden

Nach der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Mittwoch hatte Arne Raue (WsJ) zunächst noch erklärt, dass man dem Votum folgen wolle. In den vergangenen Tagen hat sich die Coronalage weiter zugespitzt. „Das Maß der Dinge ist die Sicherheit und dies in erster Linie auch, weil hier die Verantwortung für die Gesundheit von Menschen aller Altersklassen zu tragen ist“, so Raue am Dienstag. Darüber hinaus rechtfertigt der Bürgermeister die jüngste Entscheidung damit, dass neben den bereits vorgetragenen Argumenten, „weitere unlösbare Herausforderungen“ hinzugekommen seien.

So müssten die Vereine die Sportstätten vor jedem Training professionell auf eigene Kosten reinigen lassen oder dies selbst vornehmen, damit die Stadt den Schulsport weiter gewährleisten kann. „Hierzu bedürfte es einer Einweisung durch fachlich geschultes Personal“, so das Stadtoberhaupt aber zur Problematik mit der Selbstreinigung. Das entsprechende Material müsste durch die Vereine beschafft werden und die die Reinigung mit Chemikalien erfolgen, die nicht für den privaten Gebrauch freigegeben sind. „Wir reden hier von einer Reinigung zur Bekämpfung von Viren und nicht nur von einem besenreinen Zustand“, so der Bürgermeister gegenüber den Stadtverordneten.

Die Rücksprache mit der von der Stadt beauftragten Firma habe zusätzlich ergeben, dass der Einsatz falscher Reinigungsmittel zu Beschädigungen am Inventar führen kann. Das beginne bei der Dosierung und ende bei der Wahl der Chemikalien und sei außerdem nicht ungefährlich. Eine tägliche Überprüfung durch die Stadt sei nicht möglich – zumal nicht nur das Ergebnis der Reinigung, sondern auch die Durchführung beaufsichtigt werden müsste, so Raue zu den Herausforderungen.

Leichtathleten-Trainer fordert wenigstens die Toiletten auf dem Sportplatz zu öffnen

Ernst Troelenberg vom Sportlerbeirat und den Jüterboger Leichtathleten reagierte am Dienstagnachmittag bedrückt auf die Nachricht. Dass die Verwaltung sich nun gegen die Öffnung entschieden hat, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und die Gesundheit der Sportler zu schützen, wäre laut Troelenberg noch nachvollziehbar gewesen – die Argumentation mit den strengen Reinigungsmaßnahmen und den entstehenden Kosten für die Vereine klinge aus seiner Sicht aber nach einem Vorwand. Schließlich hätten Vereine in anderen Kommunen des Landkreises Teltow-Fläming auch nicht mit solchen komplizierten Auflagen zu kämpfen. Zum Vergleich mit der Situation in anderen Städten und Gemeinden, meint Arne Raue (WsJ) wiederum: „Der Verweis auf die Handhabung in anderen Kommunen ist wenig zielführend, da ich mich nicht wage zu bewerten, wie meine Amtskollegen ihre Verantwortung wahrnehmen.“

Auch die Sozialausschussvorsitzende Gabriele Dehn (SPD) ist beim Thema Reinigung der Meinung: „Dass nicht die Chemikalien der Reinigungsfirmen benutzt werden ist klar, aber es gibt ja auch frei käufliche Mittel, die genauso hygienisch reinigen, sodass der Zustand in den Hallen so wiederhergestellt werden kann, wie es für den Schulsport nötig ist.“ Dass die Verwaltung dem Votum der Stadtverordneten nicht gefolgt ist, sei enttäuschend. Gabriele Dehn hätte sich gewünscht, dass die Verwaltung den Jüterboger Vereinen mehr Vertrauen schenkt und das Gespräch zu ihnen sucht. „Es ist schade, dass nicht bedacht wird, dass der Sport für die Kinder sehr wichtig ist“, so die Sozialausschussvorsitzende.

Die Jüterboger Sportvereine werden die Entscheidung hinnehmen müssen. Die Verwaltung rechnet erneut mit viel Gegenwind. „Natürlich ist nach dem Votum ein Sturm der Empörung zu erwarten“, so Raue. „Diesen werde ich leider ertragen müssen.“ Der Leichtathletik Club (LC) Jüterbog will dennoch weitermachen. „Wir werden zweimal die Woche draußen auf dem Sportplatz mit den älteren Kindern aus den Kadern trainieren. Mit den ganz Kleinen können wir das bei dem Wetter aber nicht machen“, so Ernst Troelenberg zum Alternativplan.

Auf dem Sportplatz seien die Bedingungen aber auch nicht optimal, denn die Umkleiden und Toiletten sind für die Sportler geschlossen. Das mit den Umkleiden könne man laut Troelenberg noch verkraften. Zu den geschlossenen Toiletten sagt der Trainer dagegen: „Das ist nicht human. Jedes Kind muss zwischendurch mal auf die Toilette. Es geht nicht, dass diese nicht nutzbar sind.“ Dass sie geöffnet werden, sei das Mindeste, was die Sportler jetzt erwarten.

Von Isabelle Richter