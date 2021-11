Jüterbog

Die Stadt Jüterbog hat am Montag entschieden, die Sporthallen sowie deren Umkleidekabinen und sanitären Anlagen für den Vereinssport zu schließen. Informiert wurden die Vereine darüber kurzfristig per Handy-Nachricht.

Eine offizielle Mitteilung der Stadt gibt es bislang nicht – das sorgte in den Vereinen bereits zu Beginn der Woche für Chaos und Ärger. Der Sportlerbeirat hat daraufhin einen offenen Brief an Bürgermeister Arne Raue (WsJ) verfasst. Dieser hatte die Entscheidung zur Schließung der Sporthalle als zuständiger Amtsleiter am Montag getroffen.

Jüterbogs Sportlerbeirat zeigt sich „unzufrieden und enttäuscht“

Im Sozialausschuss am Dienstagabend wurde das Vorgehen heftig kritisiert. Ernst Troelenberg vom Leichtathletik Club (LC) Jüterbog bezeichnete die Schließung der Sporthallen als „überzogen“. Darüber hinaus würde dies nicht den aktuellen Regelungen des Landes Brandenburg entsprechen. Zudem bestehe in Jüterbog im Vergleich zu anderen Städten kein deutlich höheres Risiko.

In dem offenen Brief des Sportlerbeirates an den Bürgermeister heißt es: „Wir können ihnen sagen, dass hier alle sehr unzufrieden und enttäuscht sind. Es gibt keinerlei Rückhalt bzw. Fingerspitzengefühl.“

Jüterbogs Sportlerbeirat sieht geringe Ansteckungsgefahr

Anita Härtig forderte deshalb im Sozialausschuss, die Sporthallen schnellstens wieder zu öffnen. Denn viele Sportarten könnten aufgrund der Witterung nicht mehr unter freiem Himmel ausgeübt werden.

Die Vorsitzende des Sportlerbeirates argumentierte damit, dass das Risiko einer Ansteckung gering sei. Die Vereine hätten sich seit Beginn der Pandemie an alle Regelungen und Konzepte gehalten. Es sei auch nicht bekannt, dass innerhalb der Sportgruppen in den Vereinen Infektionen weitergegeben wurden. „Es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum sich die Stadt über die Landesverordnung hinwegsetzt“, so Härtig.

Ernst Troelenberg gab zudem zu bedenken, dass diese Entscheidung in erster Linie die Kinder treffe. Dabei hätten diese aus seiner Sicht schon genug zurückstecken müssen. Dass ihnen sportliche Freizeitaktivitäten in Jüterbog verwehrt werden, während sie in der Umgebung noch stattfinden, sei für sie ein enormer Rückschlag, den die Verwaltung dringend überdenken sollte.

Sportler fordern, dass Hallen in Jüterbog geöffnet werden

„Ich erwarte, dass die Sporthallen wieder aufgemacht werden. In anderen Städten sind sie auch offen“, so Troelenberg. „Die Kinder warten zu Hause. Das tut uns sehr leid.“ Eine anwesende Mutter ergänzte, dass die Kinder in den Vereinen gleichzeitig schulpflichtige Kinder sind, die mittlerweile sogar dreimal pro Woche getestet werden. Demnach würde eine Infektion bei ihnen schnell erkannt und man habe bei ihnen sogar mehr Sicherheit als bei den Erwachsenen.

Der Sportlerbeirat fordert von der Verwaltung die Entscheidung vor allem in Bezug auf die Kinder dringend zu überdenken. Quelle: Uwe Klemens

Im Schreiben an den Bürgermeister erläutert der Sportlerbeirat, dass die Kinder den sportlichen Ausgleich zum Schulalltag in der Pandemie brauchen. Weiter heißt es: „Wenn die Kinder vermehrt vom außerschulischen Sport ferngehalten werden, dann fällt es ihnen auch nach der Pandemie schwer, wieder regelmäßig am Vereinssport teilzunehmen.“ Laut des Beirates könne eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung durch die Vereine später nicht mehr sichergestellt werden, weil das Interesse am Sport durch solche Einschränkungen immer mehr abnehme.

Es folgen Fragen, warum die Stadt Jüterbog eigene Wege geht, warum die Vereine am Sporttreiben gehindert werden oder wie sich die Stadt die Zukunft der Vereine unter solchen Bedingungen vorstellt. Zumal man dabei sei, die Pandemie aufzuarbeiten und wieder soziale Kompetenzen aufzubauen, erklärte Jutta Tukai. „Mit diesen Entscheidungen wirken wir dem total entgegen“, so die sachkundige Einwohnerin am Dienstagabend.

Sporthallen in Jüterbog bleiben laut Rathaus vorerst geschlossen

Viel Hoffnung, dass die Sportstätten kurzfristig wieder geöffnet werden, gab es am Mittwoch jedoch nicht. Wie die Verwaltung auf MAZ-Nachfrage bestätigte, werde eine offizielle Pressemitteilung mit der Erklärung vorbereitet, dass die Sporthallen vorerst geschlossen bleiben.

Aufgrund der steigenden Inzidenz und dem engen Kontakt beim gemeinsamen Sport in Gruppen, sehe sich die Stadt gezwungen zu handeln. Auch das Jüterboger Rathaus ist ab Donnerstag wieder für den Publikumsverkehr geschlossen. Termine können mit dem jeweiligen Mitarbeiter telefonisch vereinbart werden.

Von Isabelle Richter