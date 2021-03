Jüterbog

„Man hat jetzt so viel drinnen gesessen und dadurch verfällt man leicht in dieses Rumsitzen“, erzählt Anita Härtig. Die Vorsitzende des Jüterboger Sportlerbeirates und ihre Mitstreiter haben sich deshalb für die Zeit über Ostern eine besondere Aktion überlegt. Mit dem Rumsitzen soll jetzt nämlich Schluss sein. Im Rahmen der Challenge „Jüterbog bewegt sich“ fordert der Sportlerbeirat alle Jüterboger von Montag, dem 29. März bis Sonntag, dem 11. April zu mehr Bewegung während des Oster-Lockdowns auf. Bei dem Wettbewerb können sich sowohl Vereine als auch einzelne Personen messen. Am Ende winkt für die Besten ein Pokal.

Nach langer Sportpause: Motivation zur Bewegung

Ziel der Challenge ist es, so viele Jüterboger wie möglich dazu zu animieren, bei den milden Frühlingstemperaturen und der langen Sportpause aktiv zu werden. „Wir wollen die Leute wieder zurück in die Bewegung bringen und einen Übergang schaffen, bis wieder gemeinsam Sport gemacht werden kann“, erklärt Anita Härtig. Durch geschlossene Fitnessstudios und fehlendes Training innerhalb des Vereinssports mangelt es vielen seit Monaten an ausreichend körperlicher Betätigung. Das macht nicht nur faul, sondern ist auch ungesund. Außerdem findet der Sportlerbeirat: Wenn die Jüterboger schon auf den Osterurlaub verzichten müssen, dann können sie alternativ auch ihre Heimat mal genauer erkunden.

"Jüterbog bewegt sich" Der Sportlerbeirat hat sich aufgrund der erneuten Corona bedingten Einschränkungen etwas... Posted by FC Viktoria Jüterbog on Wednesday, March 24, 2021

Ob aktives Vereinsmitglied, passives Mitglied, Fans oder Eltern – jeder Einwohner der Stadt samt Ortsteilen kann sich selbstständig und ohne viel Aufwand an der Challenge beteiligen. Benötigt wird lediglich ein Smartphone und eine Lauf- oder Fitnessapp. Welche ist egal. Viele kann man ganz einfach kostenlos nutzen. Jede gelaufene, mit dem Fahrrad gefahrene oder geskatete Strecke des Teilnehmers muss von ihm nur als Screenshot per E-mail unter Angabe des echten oder eines fiktiven Namens an den Sportlerbeirat gesendet werden. Wer Punkte für einen bestimmten Verein sammeln möchte, sollte das unbedingt mit dazuschreiben. Denn am Ende wird neben Einzelpersonen auch der aktivste Verein in Jüterbog belohnt. Darüber hinaus benötigt der Sportlerbeirat Angaben zum Geschlecht und der Altersklasse – die Kategorien sind Kinder bis 12 Jahre, Teenager von 13 bis 19 Jahren oder Erwachsene und Senioren ab 20 Jahren.

Während der Challenge sollen die Teilnehmer die Screenshots ihrer Sport-Apps an den Sportlerbeirat schicken. Quelle: Isabelle Richter

Der Sportlerbeirat hofft auf eine rege Teilnahme. Zu den sonstigen Regeln unter Beachtung der geltenden Coronabestimmungen teilt das Gremium mit: „Man kann sich alleine, mit der ganzen Familie und/oder mit einer Person aus einem anderen Haushalt bewegen und so richtig auspowern.“ Genutzt werden sollten die vorhandenen Lauf- und Fahrradstrecken im Umkreis wie zum Beispiel der Spitzbubenweg oder die Fläming-Skate. Normales Joggen oder Wandern wird mit dem Faktor 2,0 gewertet – Inlineskating mit 1,5 und Fahrradfahren mit dem Faktor 1,0.Nach dem Ende der zweiwöchigen Challenge werden die Vereinswertung sowie die sechs Einzelwertungen veröffentlicht. Die Siegerehrung soll dann im Rahmen der diesjährigen Sportlerehrung im Juni folgen.

Wie Anita Härting berichtet, wird die Sportlerehrung der Stadt Jüterbog nun vom Sportlerbeirat organisiert. „Jeder Verein konnte ein Mitglied nominieren, dass sich in der Pandemie besonders ehrenamtlich engagiert hat oder in der Zeit besonders sportlich war“, so die Beiratsvorsitzende. Die Veranstaltung wird voraussichtlich auf dem Sportplatz am Rohrteich stattfinden, da dort die Abstands- und Hygieneregeln gut eingehalten werden können. Auch die Sieger der „Jüterbog bewegt sich“-Challenge sollen dann ihre Pokale bekommen. Ob die Veranstaltung wirklich wie geplant durchgeführt werden kann, kann Anita Härtig aktuell nicht versichern. Sie hofft aber auf gute Aussichten für den Sommer und darauf, dass der Sportlerbeirat und die Vereine bald wieder so richtig durchstarten können.

Info: Teilnehmer senden die Screenshots ihrer Lauf- oder Fitnessapps sowie alle anderen benötigten Angaben im angegebenen Zeitraum des Wettbewerbs per E-Mail an sportlerbeirat@jueterbog.net

Von Isabelle Richter