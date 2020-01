Bis 20 Uhr können Kunden am Samstag, den 18. Januar das letzte Mal in der Filiale einkaufen. Viele Bürger fragen sich, ob das der Anfang für den geplanten Netto im Norden Jüterbogs ist. Zu einem neuen Standort in den Fuchsbergen halten sich der Discounter und Bürgermeister Raue aktuell aber noch bedeckt.