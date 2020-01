Jüterbog sucht Projektideen zur Verschönerung des Stadtbildes

Jüterbog

Die Stadt Jüterbog möchte in diesem Jahr wieder private Aktivitäten fördern, die das Stadtbild aufwerten und das soziale Leben fördern. Die nötige Finanzspritze zur Realisierung können Antragsteller aus dem sogenannten Verfügungsfonds bekommen. 8000 Euro stehen derzeit bereit. Jeweils im April, Juni und September wird ein Entscheidungsgremium die Anträge sichten und anschließend entscheiden, ob das gewünschte Projekt durch den Fonds unterstützt wird.

Ziel: Nachhaltiger Nutzen für Sanierungsgebiete

Hintergrund: Seit dem vergangenen Jahr hat die Stadt Jüterbog wieder einen Verfügungsfonds. Hierzu hat die Stadtverordnetenversammlung zu Beginn des Jahres 2019 eine neue Richtlinie beschlossen und im September das Gremium bestehend aus sieben Mitgliedern bestätigt.

Aus Mitteln der Städtebauförderung können in den Sanierungsgebieten in Jüterbog und Kloster Zinna nun wieder kleinteilige investive und nicht-investive Vorhaben aus der Privatwirtschaft gefördert werden. Dies können nachhaltige Projekte oder auch einmalige Veranstaltungen sein. Ziel des Verfügungsfonds ist es, das ehrenamtliche und privatwirtschaftliche Engagement zu unterstützen und einen nachhaltigen Nutzen für die Sanierungsgebiete zu erzielen.

Tanzworkshop im Mönchenkloster wird fortgesetzt

Vor wenigen Tagen traf sich das gewählte Gremium zum ersten Mal. Dabei konnte auch der erste Antrag bearbeitet werden. Der Freundeskreis Mönchenkloster Jüterbog hatte im Dezember die Förderung des Tanztheaters „Mary Poppins“ beantragt. Nach der erfolgreichen Umsetzung des Projektes „Aschenputtel“ in 2019 soll es eine Fortführung geben.

Das Gremium befürwortete den Antrag einstimmig. Besonders begrüßten die Gremiummitglieder die langfristige Bespielung des Kulturquartiers und das schöne Angebot für Kinder und Jugendliche in der historischen Altstadt. Das neue Tanzprojekt startet am 22. Januar um 15 Uhr. Bis Dezember finden etwa 32 Tanzworkshops statt.

Am 14. Dezember 2019 fand mit der Tanztheateraufführung im Kulturquartier Mönchenkloster in Jüterbog die Abschlussveranstaltung des Aschenputtel-Projekts statt. Mehr als 20 Kinder aus Jüterbog und Umgebung haben ein Jahr lang mit viel Enthusiasmus und Freude verschiedene Tänze und szenische Darstellungen einstudiert. Quelle: Privat

Besonders gefragt: Aktivitäten zur Verschönerung

Für die Zukunft erhofft sich das Gremium noch mehr Ideen, die zur Aufwertung des Stadtbildes beitragen. „Wir wünschen uns mehr nachhaltige Projekte, die langfristig in den Sanierungsgebieten sind“, sagt Anja Bruckbauer. Die Erfahrungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass durch den Fonds fast ausschließlich Veranstaltungen gefördert wurden.

Projekte zur Begrünung oder Beleuchtung der Stadt sowie öffentliches Mobiliar oder auch Kunst im Stadtraum seien deshalb besonders gefragt und haben gute Chancen auf eine Förderung. Dabei denkt Anja Bruckbauer vor allem an die Sanierungsgebiete in Jüterbog II und Kloster Zinna. „Es wäre schön, wenn von dort auch etwas kommt“, so die Stadtplanerin.

Sponsoren und Antragsteller sollen Beitrag leisten

Das Entscheidungsgremium tagt viermal im Jahr. Die nächsten Termine sind der 22. April, der 24. Juni und der 9. September. Zum Zeitplan erklärt Anja Bruckbauer: „Antragssteller sollten möglichst zwei Wochen vorher ihre Projekte einreichen.“

Damit der Fonds nicht irgendwann ausgeschöpft ist, werden zudem die Mittel Dritter benötigt. Dies können Sponsoren, Unternehmen oder Privatpersonen sein. Darüber hinaus wolle man auch die Antragsteller motivieren, einen Anteil in den Fonds einzuzahlen. Wie viel, sei jedem selbst überlassen. Eine bestimmte Vorgabe gebe es laut Anja Bruckbauer nicht. Der Freundeskreis Mönchenkloster habe beispielsweise 700 Euro in den Fonds eingezahlt und eine Förderung in Höhe von rund 2900 Euro erhalten.

Info: Das Antragsformular sowie weitere Informationen zum Verfügungsfonds finden Interessierte auf der Webseite der Stadt. Unterstützer können den Fonds zudem per Überweisung weiter füllen.

Von Isabelle Richter