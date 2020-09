Jüterbog

Die Volkssolidarität und weitere Mieter müssen ihre Räumlichkeiten in der Töpfergasse 1 räumen. Die Stadt Jüterbog hat die Mietverträge mit der Begründung des Eigenbedarfes gekündigt. Wie im jüngsten Sozialausschuss berichtet wurde, benötige das Bauamt die Räume wegen eines Schimmelproblems. Bürgermeister Arne Raue (WsJ) erklärte dazu auf MAZ-Nachfrage nur: „Die Kündigungen stehen im Zusammenhang mit dem Rathaus II.“ Die Volkssolidarität hat ihren Sitz seit 2006 in der Töpfergasse.

Günter Schulze kann den Kündigungsgrund nachvollziehen. Der Vorsitzende des Senioren- und Behindertenbeirats gab im Sozialausschuss jedoch zu bedenken, dass damit eine weitere wichtige Anlaufstelle für Senioren wegbricht. Zuvor hatte Schulze bereits darüber informiert, dass sich der Behindertenverband Jüterbog/ Niederer-Fläming auflösen wird. Die nötigen Schritte dazu seien bereits eingeleitet. Laut Schulze möchte keiner der 60 Mitglieder die Spitze übernehmen. Auf Nachfrage der Ausschussmitglieder, warum, erklärte Günter Schulze, dass viele Senioren frustriert seien und keine Erfolge sehen.

Stadt sucht nach nach alternativen Räumen

Dass nun auch die Begegnungsstätte „Goldener Herbst“ gefährdet ist, sei der nächste Tiefpunkt. Laut Günter Schulze sind die Angebote der Volkssolidarität – darunter Informations- und Beratungsveranstaltungen oder gemeinsame Spielenachmittage – gut besucht. Günter Schulze sagte zu den Ausschussmitgliedern deshalb: „Ich bitte alle hier in diesem Raum, sich dieser Sache anzunehmen.“ Zudem ergänzte er: „Wenn auch noch die Volkssolidarität mit ihrer Aktivität im Seniorenbereich wegfällt, dann wird sich hier kaum noch jemand finden, der sich weiterführend engagieren möchte.“

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) hat sich dem Problem derweil angenommen. Der MAZ erklärt er: „Insbesondere mit dem Mieter Volkssolidarität hat die Stadt umgehend völlig freiwillig und zuvorkommend nach Lösungen gesucht.“ Demnach seien bereits verschiedene städtische Immobilien besichtigt worden. „Leider gibt es nachvollziehbar eine gewisse Anspruchshaltung an die Räume und die Möglichkeiten, ortsübliche Mieten zu zahlen“, so Raue zu den Schwierigkeiten.

Obwohl es laut eigenen Aussagen nicht seine Aufgabe sei, private Raumprobleme zu klären, wird in der Stadt nach weiteren Alternativen gesucht. „Nunmehr deutet sich eine neue Option auf Initiative der Stadt an“, so Raue dazu. Spruchreif sei diese aber noch nicht. Mehr dazu könne er erst in zwei Wochen sagen. Auf MAZ-Nachfrage, inwieweit ihm die Seniorenarbeit in der Stadt am Herzen liege, antwortet der Bürgermeister: „All dies zeigt, dass ich hohes Interesse an dem Fortbestand des Angebots habe. Umso mehr, als dass vor gut zwei Jahren der Landesseniorenverband wegbrach und nun auch noch im Bereich der Behindertenverbandsarbeit Schaden nahm.“

Stadtverordneter will direktes Gespräch suchen

Uwe Meyer (BV) bot den Senioren ebenfalls Unterstützung an. Der Stadtverordnete und Ortsvorsteher aus Neuhof beobachte auch bei Senioren aus seinem Ortsteil, dass ihnen teilweise der Elan fehle, sich zu engagieren. Darüber hinaus habe er immer mehr den Eindruck, dass sich ältere Menschen im Stich gelassen fühlen. Warum das so ist, möchte er in einem gemeinsamen Gespräch mit den Senioren herausfinden. Uwe Meyer befürchtet, dass sich sonst ein weiteres gesellschaftliches Problem in der Stadt anbahnt. Immerhin machen die Senioren laut Auskunft des Einwohnermeldeamtes 28 Prozent der Gesamteinwohnerzahl von Jüterbog aus. Diese lag nach aktuellem Stand am Dienstag bei 12712. Davon 3604 Einwohner sind Senioren im Alter zwischen 65 und 105 Jahren.

Günter Schulze begrüßte Uwe Meyers Ansatz und erklärte abschließend: „Über unsere Probleme zu reden, lohnt sich allemal.“ Dass die Senioren weiterhin „ein Lebenszeichen“ von sich geben und sich nicht aus dem gesellschaftlichen Leben in Jüterbog zurückziehen, sei aus Sicht des Seniorenbeiratsvorsitzenden „ganz wichtig“.

Von Isabelle Richter