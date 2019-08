Fröhden

Die Stadt Jüterbog plant ein Bauvorhaben am Galgenberg und in der Fröhdener Siedlung. Das gab die Verwaltung jüngst in einer Pressemitteilung bekannt. Geplant ist es, an beiden Straßen eine Risssanierung durchzuführen und sie mit einer dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise zu überziehen.

Anlass zur Planung der Maßnahme waren mehrere Beschwerden von Anwohnern über die deutlich hörbaren Abrollgeräusche sowie Erschütterungen an ihren Häusern. Sowohl die Fahrbahn am Galgenberg als auch in der Fröhdener Siedlung besteht lediglich aus Betonplatten, dessen Zwischenräume mit Fugenverguss geschlossen sind.

Da die Straßen aus Sicht der Stadt dennoch in einem nutzbaren Zustand seien und ein grundhafter Ausbau aus finanziellen Gründen mittelfristig nicht realisierbar ist, hat man für die kostengünstigere Variante entschieden. Sie soll die Fahrbahnbedingungen künftig zumindest verbessern und den Geräuschpegel senken. Eine Ausschreibung für die Baumaßnahme wurde bereits durchgeführt – die Vergabe der Bauleistungen soll im September folgen.

Fröhdener wartet seit Monaten immer noch auf Lösung

Reinhard Schulze freut sich, dass die Bedingungen für die Anwohner in der Fröhdener Siedlung bald besser werden. Er wartet derweil jedoch immer noch darauf, dass sich der auch vor seiner Haustür etwas ändert. Der Rentner wohnt in einem Seitenarm der Fröhdener Dorfstraße. Im Frühjahr 2018 war die Anliegerstraße von der Stadt ausgebessert worden. Allerdings befinden sich in dem verwendeten Recycling zum Teil große Steine, Schrauben und Glasscherben, die durch vorbeifahrende Autos an die Fenster der Anwohner geschleudert werden und dort bereits große Steinschläge hinterlassen hatten (die MAZ berichtete).

WAZ und Bauhof mussten Dreck schon beseitigen

„Der Zustand wird immer schlechter“, sagt Schulze über die Straße. Der Anwohner ist aber nicht allein mit seinem Unmut. Schon des Öfteren habe er mitbekommen, dass sich Fußgänger darüber beschwert hätten, dass man sich beim Durchqueren der Straße „fast die Beine breche“. Zudem musste auch schon der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming ( WAZ) anrücken, um die Entwässerungsschächte von den sich dort angesammelten Steinen zu befreien. Auch der Bauhof der Stadt Jüterbog sei bereits dort gewesen, um das Recyclingmaterial wegzufegen, weil es bei starkem Regen auf die nahegelegene Skaterstrecke gespült wurde.

Ortsvorsteher will sich um das Problem kümmern

Der von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) angekündigte Gutachter sei laut Reinhard Schulze bis heute allerdings nicht aufgetaucht. Auch eine Antwort aus dem Rathaus zum Stand der Dinge habe er nach Monaten noch nicht erhalten. Dabei könnte das Problem mit einer feineren Splitschicht aus seiner Sicht einfach behoben werden. Reinhard Schulze möchte jedenfalls weiter an der Sache dranbleiben.

Immerhin habe Fröhdens Ortsvorsteher Christoph Schulze ein offenes Ohr für die Problematik. Über ihn berichtet Reinhard Schulze: „Er hat schon mehrere Beschwerden von Anwohnern aus dem Seitenarm bekommen und verstanden, dass dort etwas geändert werden muss. Er ist sehr engagiert und hat es aufgenommen.“

Von Isabelle Richter