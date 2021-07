Jüterbog

Die Stadt Jüterbog und die SPD-Fraktion lehnen eine künftige Bebauung am Jüterboger Wasserturm entlang der Straße Fuchsberge ab. Nach der jüngsten Anregung der Fraktionen Bauernverband, FJB, WSJ und AfD, das Waldstück zwischen Netto-Fläche und nächster Bebauung in Richtung Bahnhof zu roden und dort Baugrundstücke zu schaffen, hagelte es von vielen Einwohnern Kritik – vor allem wegen des Erholungsfaktors, der dort verloren gehe. Darüber hinaus seien in den letzten Jahren genügend Baugebiete entwickelt worden. Eine Notwendigkeit erschließt sich vielen Jüterbogern deshalb nicht.

In einem Schreiben an die Stadtverordneten erklärte nun auch Bürgermeister Arne Raue (WsJ), dass er die Idee nicht unterstützen könne. Als Gründe nannte er wie bereits von Bauamtsleiterin Kira Wenngatz im Bauausschuss erläutert, die Ausweisung der Fläche als Wald und dessen Klassifizierung als Immissionsschutz. Auch aus wirtschaftlicher Sicht sei eine Bebauung nicht zu empfehlen. Neben dem Argument der Ideengeber, dass das Waldstück völlig verwildert und verdreckt sei, hatte man sich für eine Bebauung ausgesprochen, um mit einem Verkauf der Fläche die finanzielle Situation der Stadt zu verbessern.

Raue: Gewinn hält sich in Grenzen

Der Bürgermeister begrüßt die Intention zwar, den Stadthaushalt ohne zusätzliche Steuern sanieren und attraktive Wohnflächen schaffen zu wollen – allerdings würde sich der Gewinn für die Stadt in Grenzen halten. Weil die Stadt finanziell nicht in der Lage wäre, dort Bauland zu entwickeln, müssten die Flächen an einen Projektentwickler veräußert werden, so Raue. Dabei sei allerdings ein Bodenpreis für Wald anzusetzen. Dieser liege aktuell bei 50 Cent pro Quadratmeter. Ebenso sei der Wald am Wasserturm nicht allein für die Bewohner der Neuen Wohnstadt als Naherholungsgebiet und grüne Oase von Bedeutung.

Jüterbog hat schon jetzt nicht genügend Kitaplätze

In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung schloss sich die SPD der Meinung des Bürgermeisters an. „Für uns ist der Park als Naherholungsgebiet für die Bewohnerinnen und Bewohner der Neuen Wohnstadt wichtig“, erklärt Erik Stohn. „Der Wald inmitten der Stadt hat natürlich auch eine ökologische Funktion und ist auch aus diesem Aspekt erhaltenswert.“ Fraktionskollegin Gabriele Dehn (SPD) sieht zudem im sozialen Bereich weitere Hürden auf die Stadt zukommen. „Bevor wir immer mehr Bauflächen ausweisen, müssen wir zunächst die Fragen der zusätzlich benötigten Kindergartenplätze klären“, meint die Sozialausschussvorsitzende. „Hier stockt es momentan.“ Erst in der Stadtverordnetenversammlung im Mai habe man den Bürgermeister beauftragt, deshalb auch Gespräche mit freien Trägern zu führen. „Der Haushalt der Stadt ist momentan so klamm, dass uns ein Neubau einer Kita in Eigenregie unrealistisch erscheint“, so Gabriele Dehn zur aktuellen Finanzsituation.

Stadt soll sich selbst keine Konkurrenz machen

Weiterhin argumentiert die SPD, dass bei einer Bebauung am Wasserturm Parkplätze für die Anwohner wegfallen würden. Ein weiteres Problem sei, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft (WBJ) in unmittelbarer Nähe schon ein neues Wohngebiet entwickeln möchte. „Hier sollte sich die Stadt selbst keine Konkurrenz machen“, so Erik Stohn. Anfang des Jahres hatte WBJ-Chef Dierk Giese über die Pläne nördlich der Straße Fuchsberge gesprochen. Auf dem neun Hektar großen ehemaligen Kasernengelände soll eine gartenstadtähnliche Bebauung mit Ein-, Zwei- und kleineren Mehrfamilienhäusern einschließlich sozialer Infrastruktur wie Schule, Kita und Treffpunkten entstehen.

Von Isabelle Richter