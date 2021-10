Jüterbog

„Wir haben immer gehofft, aber wir haben damit wirklich nicht gerechnet“, sagt Mechthild Falk. Die Sprecherin der Jüterboger Flüchtlingshilfe ist glücklich und zugleich überrascht über den jüngsten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Denn dem Antrag der Fraktion BBJ, die Stadt Jüterbog damit zu beauftragen, für die Flüchtlingshilfe eine Nutzungsmöglichkeit im Stadtteiltreff Jüterbog II zu schaffen, wurde mehrheitlich zugestimmt.

BBJ verweist auf Inhalte im INSEK

Seit Langem ringt die Jüterboger Flüchtlingshilfe darum, Räumlichkeiten der Stadt Jüterbog für ihre Arbeit nutzen zu dürfen. Bisher hatte die Organisation immer Räume von privatem Vermietern genutzt, die nun nicht mehr zur Verfügung stehen. Seit dem Auszug aus der Großen Straße 58 vor knapp zwei Jahren musste man auf Übergangslösungen zurückgreifen. Ein Angebot von der Stadt gab es bislang trotz Nachfrage nie. Dies war auch ein Grund für den jüngsten Antrag der BBJ-Fraktion. Zum Hintergrund erklärte Uwe Hüttner (BBJ), dass ein Antrag der Flüchtlingshilfe, diese Räume nutzen zu dürfen seit einem Jahr von der Stadt ignoriert wird. Weiterhin verwies Hüttner auf das seit 2008 bestehende und 2017/18 fortgeschriebene Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK).

Dort wird als Schwerpunkt unter anderem aufgeführt, dass sich Jüterbog zur Chancengleichheit bekennt. Ziele des Konzeptes sind die Förderung der sozialen Eingliederung, des sozialen Zusammenhalts oder der interkulturellen Verständigung und Toleranz. Zudem wird im INSEK der Aufbau einer Anlaufstelle für Zuzügler und die Entwicklung einer Willkommenskultur, die eine Integration in das Stadtleben ermöglicht, empfohlen. Aus Sicht der Fraktion BBJ sei die Jüterboger Flüchtlingshilfe prädestiniert dafür. Schon mehrfach wurden die Ehrenamtler in der Vergangenheit für ihr aktives Engagement ausgezeichnet.

Vier Stunden Nutzung pro Woche

Der Stadtteiltreff Jüterbog II bietet laut BBJ die idealen Bedingungen. Zum einen seien die Räumlichkeiten großzügig genug. „Die Kapazitäten sind noch nicht voll ausgeschöpft und die Räume stehen oft leer“, so Hüttner. Ein weiteres Argument sei, dass eine Vielzahl der Jüterboger Flüchtlinge in genau diesem Stadtteil lebe. Weiterhin erklärte der BBJ-Vorsitzende: „Der Stadtteiltreff kostet der Stadt auch überhaupt kein Geld, da das alles überwiegend durch Mittel des Landes Brandenburg finanziert wird.“

Die Flüchtlingshelfer Werner Simonsmeier und Mechthild Falk durften in den letzten Jahren schon viele Auszeichnungen entgegennehmen. Quelle: Hartmut F. Reck

Alexander Struck (WsJ) hakte daraufhin nach, wie der Quartiersrat zu dem Thema stehe. Hüttner erwiderte daraufhin, dass es kein offizielles Votum des Gremiums dazu gibt, er aber mit vielen Mitgliedern schon gesprochen habe. Dort habe bisher niemand etwas dagegen gehabt. Um den Umfang der Nutzung noch einmal zu verdeutlichen, erläuterte der stellvertretende Bürgermeister Joachim Wasmansdorff zudem: „Ich habe mit der Flüchtlingshilfe gesprochen. Es geht um vier Stunden Nutzung die Woche, also jeweils zwei Stunden an zwei Tagen.“

Der Flüchtlingshilfe dies zu verwehren erschien der Mehrheit der anwesenden Stadtverordneten offensichtlich nicht gerecht. Sie stimmten dem BBJ-Antrag deshalb mit nur vier Gegenstimmen zu. Für die Jüterboger Flüchtlingshelfer ein echter Meilenstein, nachdem ihre Bedürfnisse bei der Stadt bisher auf taube Ohren stießen. „Wir sind dem Bürgerbündnis sehr dankbar, dass man auf uns zugekommen ist und sich noch mal für uns eingesetzt hat“, so Mechthild Falk. Auch über die mehrheitliche Zustimmung aus dem „konservativen Lager“ sei man positiv überrascht gewesen, so die Sprecherin der Flüchtlingshilfe. „Das zeigt, dass unsere Arbeit in der Stadt durchaus Wertschätzung erfährt.“

Von Isabelle Richter