Seit mittlerweile zwanzig Jahren setzen sich mehrere Jüterboger Einwohner ehrenamtlich für die Verkehrssicherheit in der Stadt ein. Auf Wunsch der Stadtverordnetenversammlung war der Verkehrsbeirat im Jahr 2001 gegründet worden. Innerhalb des Gremium wurde seitdem vieles diskutiert und bewegt.

Mischung aus Fachleuten gibt hilfreiche Tipps

Zum Dank für das Engagement der letzten Jahre wurden die noch aktiven Mitglieder Marco Dammmüller (Beiratsvorsitzender), Ernst Lekat, Udo Reich und Jörg-Detlef Sanner am Dienstag im Rathaus vom Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Danny Eichelbaum (CDU), mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Marco Dammmüller ist als eines der Gründungsmitglieder bereits von Anfang an dabei – Ernst Lekat mischt seit zehn Jahren in dem Gremium mit. Als Gäste nehmen zudem der Stadtverordnete und Bauausschussvorsitzende Hendrik Papenroth und Bauamtsmitarbeiterin Doreen Rückert-Miething, als Udo Reicherts Nachfolgerin, regelmäßig den Beiratssitzungen teil.

Der enge Draht zwischen Verwaltung, politischen Vertretern der Stadt und dem Verkehrsbeirat hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach bewährt. Dabei konnte das Gremium mit seinen Fachleuten oft nützliche Anregungen geben und rund um die Themen Parken, Baustellen, Umleitungen oder Unfallschwerpunkte die realistische Sicht von Auto-, Lkw- und Busfahrern sowie Radfahrern einfließen lassen. Danny Eichelbaum bezeichnete die Arbeit des Gremium als „ergebnisorientiert“. Zudem sei man in Jüterbog ein Vorreiter. „So einen Verkehrsbeirat haben nicht alle Kommunen“, so Eichelbaum.

Eines der großen Themen, mit denen sich der Verkehrsbeirat immer wieder beschäftigt, ist die Parkregelung in der Jüterboger Innenstadt. Außerdem steht die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer und vor allem für Schulkinder immer wieder auf der Tagesordnung. „Es passiert eine ganze Menge. An den Anfragen der Bürger sieht man auch, dass unsere Arbeit gebraucht wird“, erklärte Ernst Lekat am Dienstag.

In der kommenden Sitzung des Gremiums am 18. November um 17 Uhr in der Gaststätte Fuchsbau haben Jüterboger das nächste Mal wieder die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzutragen. Darüber hinaus nimmt der Verkehrsbeiratsvorsitzende Marco Dammmmüller Anfragen auch per E-mail unter marco.dammmueller@gmx.de entgegen.

Von Isabelle Richter