Stadtmuseum erhält über 300 Jahre alte Bibel

Jüterbog

Mit einem kräftigen Schlag auf den Buchdeckel der alten Bibel löst sich die Spannung. Die beiden Metallbügel, die den vorderen mit dem hinteren Einband auf der gegenüberliegenden Seite des Buchrückens verbinden, springen auf. Nachdem es nun im wahrsten Sinne des Wortes „aufgeschlagen“ wurde,kann man nun in das „Buch der Bücher“ hinein blättern.

Nach dem Schlag öffnet sich der Schatz

„Daher kommt ja der Begriff ,ein Buch aufschlagen’“, sagt Jüterbogs Museumsleiter Norbert Jannek, der darin offensichtlich schon Übung hat. So geht man zwar normalerweise nicht mit einem Schatz um, aber dieser kann es vertragen, wenn man kurz mal auf ihn einschlägt. Zum Lohn öffnet sich dann sozusagen die Schatztruhe und offenbart den Inhalt dieses Buches, in dessen Besitz das Jüterboger Stadtmuseum im Kulturquartier seit kurzer Zeit ist.

Die beiden Metallschließen halten das dicke Buch zwischen den beiden Ledereinbänden fest zusammen. Quelle: Hartmut F. Reck

Dabei handelt es sich um eine recht gut erhaltene Bibel aus dem Jahr 1708, die kürzlich der Stadt Jüterbog als Geschenk gemacht wurde. Damit hat das wertvolle Buch seinen Weg zurück nach Jüterbog gefunden, wo es ursprünglich hiesigen Bürgern als Familienbibel diente. Den Kontakt vermittelt hat Joachim Wasmansdorff, Ordnungsamtsleiter der Stadt Jüterbog und stellvertretender Bürgermeister, durch familiäre Verflechtungen. „Es war der ausdrückliche Wunsch eines entfernten Verwandten von mir, dass diese Bibel nach seinem Tod zurück nach Jüterbog kommt“, berichtet er. Der letzte Besitzer hatte die Bibel oft selbst genutzt und darin gelesen. Nun ist sie aus Niedersachsen ins einst sächsische Jüterbog zurückgekehrt.

Das Titelblatt der in Lüneburg gedruckten Bibel aus dem Jahr 1708. Quelle: Hartmut F. Reck

„Was diese Bibel für uns besonders wertvoll macht“, sagt Museumsleiter Jannek, „sind die handschriftlichen Eintragungen auf den leeren Seiten vorne und hinten.“ Dort wurden familiengeschichtliche Ereignisse eingetragen. Leider fehlen die ersten 60 Jahre, weil auf den vorderen Seiten ein Wasserschaden die Tinte verwischt hat.

Umso spannender wird es auf den hinteren handschriftlich beschriebenen Seiten, anhand derer sich die Familiengeschichte seit 1760 über knapp zwei Jahrhunderte hinweg nachvollziehen lässt.

Anhand der handschriftlichen Eintragungen kann man die Geschichte einer Jüterboger Familie rekonstruieren. Quelle: Hartmut F. Reck

So sind dort die geschlossenen Ehen dokumentiert, die Zahl der geborenen Kinder notiert, wie viele von ihnen überlebten und wer im Lauf der Zeit aus Jüterbog wegzog – viele heirateten nach Berlin. Drei Zweige der Familien wanderten sogar nach Amerika aus und ein Zweig verabschiedete sich nach Australien. Später kehrte ein Teil der Auswanderer wieder zurück und ließ sich in Berlin nieder. Von dort stammt auch der letzte Eintrag vom 4. Mai 1945, der die schrecklichen Ereignisse der letzten Kriegstage in wenigen Zeilen schildert.

Fehlende Druckerei vor Ort

Doch nicht nur die genealogischen Einträge sind aus sozialgeschichtlicher Sicht interessant. Dieses „Buch der Bücher“ mit Altem und Neuem Testament in der Übersetzung von Martin Luther lässt auch Rückschlüsse auf die politische Geschichte des Ortes und der Region zu, auch wenn man dabei um zwei, drei Ecken denken muss. Das tut Museumsleiter Jannek, indem er viele Dinge von diesem historischen Objekt ableitet. Allein die Tatsache, dass die Bibel im fernen Lüneburg gedruckt wurde, zeuge von den enormen Schäden, die der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) in diesem Landstrich verursacht hat. Das ist zwar allgemein bekannt, aber eine Folge dessen dürfte auch sein, dass es danach keine Druckerei mehr in der Nähe gab.

Schöne Holzstiche illustrieren die Heilige Schrift. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Bibel wurde laut Museumsleiter Norbert Jannek anno 1663 in Kursachsen konzipiert und vom dortigen Oberhofprediger akzeptiert und somit den Jüterbogern und allen Kursachsen das evangelische Glaubensbekenntnis vom Kurfürsten als einheitliche Religion angeordnet.

Guter Zustand

„Es ist eine wunderschöne Familienbibel und illustriert mit Holzschnitten“, freut sich der Museumsleiter. Dazu ist sie noch recht gut erhalten. Eine aufwendige Sanierung sei vorerst nicht notwendig, sagt Jannek, zumal der Ledereinband, das alte Büttenpapier und die Metall-Schließen komplett vorhanden sind. Letztere halten den Schatz wieder zusammen, nachdem Jannek das Buch zugeschlagen hat.

Von Hartmut F. Reck