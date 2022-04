Jüterbog

Weil sie in den Kindern die Zukunft der Stadt sehen, diskutieren die Stadtverordneten seit Wochen über die Kita-Situation. Neben dem Angebot von genügend Betreuungsplätzen müssen aber auch andere Maßnahmen ergriffen werden, um dem Jüterboger Nachwuchs ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen, findet die Fraktion BBJ. Dort denkt man etwa an Aktivitäten für den Klimaschutz und sieht in Jüterbog eindeutig Nachholbedarf.

In einem Antrag fordert die Fraktion jetzt, dass die Gestaltungssatzung von 2006 den modernen Bedürfnissen angepasst wird. Konkret soll es dabei um die Änderung der Passage gehen, die besagt, dass Solaranlagen innerhalb des historischen Stadtkerns nur auf den straßenabgewandten Seiten zulässig sind. Im Detail erklärte Ronald Schrank dazu jüngst: „Wir wollen, dass dieses pauschale Verbot aufgehoben wird – aber nicht gänzlich. Es soll eine Regelung gefunden werden, die gegebenenfalls Einzelfallentscheidungen und Ausnahmen zulässt.“

Schrank: Veraltete Satzung mach Jüterbog als Standort nicht attraktiv

Ein solcher Ausnahmefall sei etwa der Ärztehaus-Komplex am Dammtor 6, über den im vergangenen Jahr öffentlich diskutiert wurde. Damals lag der Antrag eines Eigentümers auf Ausnahmegenehmigung vor, um auf dem Dach des Gebäudes Solaranlagen zu errichten. Der Antrag wurde mit Verweis auf die Gestaltungssatzung und mit der Begründung, dass das Denkmalamt dem Vorhaben sowieso nicht zustimmen würde, abgelehnt.

Ärztehaus-Komplex am Dammtor: Ob Solaranlagen auf dem Dach das historische Stadtbild stören würden, ist umstritten. Quelle: Isabelle Richter

Ronald Schrank kann das bis heute nicht nachvollziehen, da das Gebäude nicht historisch ist und mit Solaranlagen auf dem Dach seiner Meinung nach auch nicht das Stadtbild verschandelt würden. Darüber hinaus gab der Stadtverordnete zu bedenken, dass es taktisch nicht sinnvoll sei, gerade einem Ärztehaus diesen Wunsch nach Fortschritt zu verwehren, da in Jüterbog ohnehin ein Mangel an medizinischer Versorgung herrscht und neue Praxen sich unter diesen Bedingungen wohl nur ungern in der Stadt niederlassen. Zumal sich laut Schrank innerhalb des historischen Stadtkerns nicht überall dieselbe Ausgangssituation bietet. So seien die zur Straße gewandten Dachflächen in engeren Gassen kaum sichtbar für Fußgänger. Demnach würden darauf angebrachte Solaranlagen das Stadtbild seiner Meinung nach nicht beeinträchtigen.

Bürgermeister Raue teilt „Hype“ um Klimaschutz nicht

Alexander Struck (WsJ) teilte das Anliegen von Ronald Schrank, dass die Gestaltungssatzung nicht mehr zeitgemäß sei – nicht nur in Bezug auf Solaranlagen, sondern auf andere bauliche Vorgaben, die sich mit dem heutigen Lebensstil von jungen Familien nicht mehr vereinbaren lassen. Der Stadtverordnete schlug jedoch vor, das Thema in den Bauausschuss zu verweisen und sich dort vorab ausführlicher über eine mögliche Satzungsänderung zu beraten.

Der Bürgermeister zeigte sich von dem BBJ-Antrag weniger begeistert. So kommentierte Arne Raue (WsJ) diesen damit, dass es in der Debatte um eine drohende Klimakatastrophe verschiedene Ansichten gebe und bezeichnete die Diskussionen um Schutzmaßnahmen als „Hype“, den er nicht teile. Zudem habe er vor Kurzem ein Kirchendach mit Solaranlagen gesehen und sei „erschrocken“ gewesen vom Anblick. Darüber hinaus teilte er in Bezug auf Investoren, die sich für den Bau für Photovoltaikanlagen auf Jüterboger Flächen interessieren: „Ich höre diese Akteure überhaupt nicht an und lasse sie tatsächlich nicht in mein Büro.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kira Wenngatz zeigte sich dem Thema etwas offener. Die Bauamtsleiterin könne das Anliegen der BBJ-Fraktion nachvollziehen. In Jüterbog läge es aber nicht nur an der Gestaltungssatzung, dass Solaranlagen unter bestimmten Bedingungen nicht zugelassen werden können. Dort habe auch immer der Denkmalschutz ein Wort mitzureden. In entsprechenden Fachgremien würde das Thema aber auch immer mehr diskutiert, so Wenngatz. Demnach könne es sein, dass sich die Ansichten dazu bald ändern. Über eine mögliche Satzungsänderung in Jüterbog soll parallel aber auch schon im Bauausschuss gesprochen werden.

Von Isabelle Richter