Die Stadt Jüterbog möchte den Kita-Vertrag mit dem Landkreis Teltow-Fläming zum Ende des Jahres kündigen. Wie die MAZ berichtete, gab es vor zwei Wochen eine interne Beratung zwischen Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) und Bürgermeister Arne Raue (WsJ) – ohne Ergebnis.

Wegen mehrerer Anfragen an das Jugendamt, erklärt der Kreis in dieser Woche in einer öffentlichen Mitteilung, was sich bei einer Kündigung für Eltern ändert. Weil die übertragenden Aufgaben dann wieder vom Landkreis wahrgenommen werden, müssten Eltern ihren Antrag auf Feststellung des Rechtsanspruchs bald nicht mehr bei der Stadt, sondern in Luckenwalde einreichen – das per Post an das Jugendamt oder online über ein Kontaktformular.

Stadt hält Aufgabenübertragung für rechtswidrig

Dass die Vertragskündigung das eigentliche Problem der Stadt Jüterbog löst, sieht der Landkreis nicht und verweist auf das Kitagesetz des Landes Brandenburg. Demnach sei die Bereitstellung von Räumlichkeiten eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Im Jüterboger Rathaus sieht man die Sache anders und verweist in der Argumentation auf ein Urteil aus dem Jahr 2003 des Landesverfassungsgerichtes Brandenburg. Das besagt, dass ein Vertrag zur Aufgabenübertragung an Gemeinden nur dann zulässig sei, wenn deren Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Aufgabe gewährleistet sind. In Jüterbog sei das laut Bürgermeister nicht der Fall.

Investitionen im Kita-Bereich hat die Stadt in der Haushaltsplanung für 2022 nicht vorgesehen. Zum Hintergrund erklärt Raue der MAZ: „Schaut man sich die Liste der schon seit Jahren aufgeschobenen Investitionen an, wird einem schwindelig. Die Stadtverordneten sind schriftlich informiert, dass die Stadt keine weiteren Kredite genehmigt bekommt. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Letzteres kommt ja wohl für eine Kommune nicht in Betracht.“

SPD ohne Zweifel: Stadt für Kitabau zuständig

Einige Stadtpolitiker zeigen sich in der Kita-Debatte mittlerweile skeptisch. So fragte Alexander Struck (WsJ) im jüngsten Bauausschuss, wie sich der Landkreis in der Vergangenheit aus der Verantwortung habe ziehen können, wenn die Aufgabenübertragung an die Stadt nicht rechtens sei. Die SPD-Fraktion glaubt die Antwort zu kennen. Laut Clemens Neumann ist die Rechtslage eindeutig. Der MAZ, erklärt er, dass das Urteil auf welches sich der Bürgermeister stütze, so nicht mehr gelte. Das Fazit des Stadtverordneten und Juristen: „Es ist zulässig, der Stadt die Kosten für das Grundstück und den Betrieb einer Kita aufzuerlegen. Damit handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, der nachzukommen ist. Die Stadt hat die Gelder zur Verfügung zu stellen.“

Laut Erik Stohn (SPD) helfe die Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages nicht dabei, den Sanierungsstau zu beseitigen oder neue Kitaplätze zu erhalten. „Der Bürgermeister vermittelt, dass sich Jüterbog damit von allen Kita-Aufgaben insbesondere der Verpflichtung für den Kitabau freimachen könnte. Das Gegenteil ist der Fall“, so der Stadtverordnete. „Damit spart Jüterbog vielleicht eine Personalstelle. Die Personalkosten wird sich der Landkreis aber über die Kreisumlage wiederholen. Es ist also eine reine Milchmädchenrechnung. Die Verantwortung für die Kitabauten bleibt bei der Stadt.“ Stohn stelle sich zudem die Frage, ob für die Rechtsauffassung des Bürgermeisters externer Rechtsrat eingeholt wurde und was das gekostet habe.

Raue will keine Gespräche mit Land oder Investoren führen

Arne Raue (WsJ) hält dennoch an der Kündigung fest. Eine Klage der Stadt sei seiner Meinung nach zwar aussichtsreich, käme wegen des Zeit- und Kostenaufwandes derzeit aber nicht in Frage. Zum weiteren Vorgehen erläutert er: „Ich werde den Stadtverordneten vorschlagen, wie auch schon andere Kommunen in den Jahren 2019 bis 2021, den Vertrag zu kündigen. Mein Ziel wäre danach, entweder einen Kostenersatz für meine Verwaltungsleistung in dem Bereich zu erreichen oder aber bei Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis das gleiche, sehr versierte Personal hier vor Ort zu lassen, damit die Eltern möglichst kurze Wege für ihre Belange haben.“

Auch die Kita in Kloster Zinna ist in keinem guten Zustand und wartet seit Jahren auf eine Sanierung. Quelle: Hartmut F. Reck

Gespräche mit der Landesregierung oder Investoren wolle der Bürgermeister dagegen nicht führen. Dies sei „nicht zielführend“, meint er auf MAZ-Nachfrage. Gabriele Dehn kann das nicht nachvollziehen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende hatte bereits im Bauausschuss angemahnt, dass der Bürgermeister sich um Gespräche – auch in Potsdam – bemühen müsse. Diese seien bereits seit zwei Jahren überfällig. Immer wieder hätten die Stadtverordneten darauf hingewiesen.

Raue betont dagegen, er würde als Amtsleiter für Bildung, Jugend und Sport seit zwei Jahren konstant auf die Situation hinweisen – von den Stadtverordneten seien ihm aber keine Reaktionen oder Lösungsansätze bekannt. „Sie nehmen diesen Fakt lediglich zur Kenntnis“, kommentiert der Bürgermeister. Er wünsche sich Unterstützung in seinen Forderungen an den Landkreis.

Alexander Struck hält nichts von gegenseitigen Schuldzuweisungen

Gabriele Dehn meint dagegen: „Für die Sanierung der Kita Glühwürmchen stünde ein gesprächsbereiter Investor bereit, der war aber nicht gewollt. Stattdessen werden aussichtslose juristische Scharmützel mit dem Landkreis geführt.“ Dazu erklärt der Bürgermeister der MAZ wiederum: „Die Stadt kann keine Investitionen über monatliche Abschreibungen leisten. Sie ist ganz nüchtern finanziell dazu nicht in der Lage. Im Übrigen werden Modelle mit Investoren immer teurer für den Steuerzahler, daher würde ich dies nicht favorisieren.“

Alexander Struck (WsJ) hält nichts von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Sie führen seiner Meinung nach ebenso wenig zu einer Lösung. „Mir als Bürger ist es egal, wer zuständig ist. Ich sehe in erster Linie die Stadt in der Pflicht, die Gespräche zum Landkreis und der Landesregierung zu suchen und Lösungen zu finden. Immerhin geht es um Eltern und Kinder aus Jüterbog, die ein Recht darauf haben eine Betreuung zu bekommen. Und wenn die Stadt diese Aufgabe selbst nicht lösen kann, dann muss sie um Hilfe bitten.“

