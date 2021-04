Jüterbog

Investoren, die in Jüterbog Eigenheimsiedlungen, Mehrfamilienhäuser oder ganze Wohnkomplexe planen, könnten in Zukunft an den sozialen Folgekosten beteiligt werden. Nachdem Wirtschaftsförderer Andreas Rau den Plan bereits im Bauausschuss vorgestellt hatte, gab es dazu auch in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung eine Information und Diskussion. Wie Bauamtsleiterin Kira Wenngatz dort erläuterte, würden viele große Städte schon von solch einer Richtlinie Gebrauch machen. Auch kleinere Kommunen ziehen nun nach, um die zusätzliche Infrastruktur wie Straßenausbau, Kita- und Schulplätze, die durch neue Einwohner nötig wird, auch finanziell stemmen zu können.

„Schon fast sozialdemokratisch“, finden Erik Stohn und Clemens Neumann (beide SPD) den Entwurf einer städtischen Richtlinie zum Abschluss städtebaulicher Verträge. Sie begrüßen den Vorschlag der Verwaltung und sprachen sich in der Stadtverordnetenversammlung für das Vorhaben aus. „Ich halte es deshalb für einen guten Vorschlag, weil wir die Kosten, die sonst der Allgemeinheit aufgebürdet werden, denjenigen aufbürden, die ansonsten den Gewinn einstreichen.“

Preisgrenze soll vor hohen Mieten schützen

Die AfD-Fraktion hat dagegen noch ihre Bedenken. So prophezeit Max Theilemann, dass sich die Investoren die Mehrkosten an anderer Stelle zurückholen werden, um trotzdem ihren vorher ausgerechneten Gewinn zu machen. Der Leidtragende sei laut Theilemann am Ende „der Endverbraucher“. Das sei „ganz normale Praxis“. Darüber hinaus befürchte er, dass viele Investoren aufgrund der Richtlinie davon absehen, Bauprojekte in Jüterbog zu planen und sich stattdessen in Nachbarkommunen wie Niedergörsdorf umsehen.

Auf Theilemanns Kritik hin erwiderte Clemens Neumann jedoch: „Die Investoren haben ihre Gewinne durch Wertsteigerungen der Grundstücke in den letzten Jahren erreicht. Mit der Richtlinie wird ein Teil dieser Gewinne sinnvoll genutzt, um allen Jüterbogerinnen und Jüterbogern einen Nutzen zu bringen.“ Laut Max Theilemann sei das nur Wunschdenken, das in der Realität anders aussehe. Er forderte die Gegenseite auf: „Sie müssen das Ganze wirklich mal zu Ende denken.“

Neumann erklärte daraufhin, dass man über Einzelheiten sowieso noch einmal sprechen müsse – allerdings auch eine Preisgrenze in der Richtlinie festgelegt wird, um eben diese hohe Mieten zu verhindern. Auf der anderen Seite müsse die Grenze auch so hoch sein, dass der Investor dennoch einen Gewinn hat. Zudem ergänzte Neumann zu den Regeln: „Und wenn ich als Investor die Grenze über einen bestimmten Zeitraum nicht überschreite, komme ich aus einem Teil der Verpflichtung wieder raus.“ Darüber hinaus wies er auf seine 14-jährige Tätigkeit als selbstständiger Anwalt hin und dass er sich in der Branche durchaus auskenne. Er konterte deshalb: „Herr Theilemann, muss Ihnen die SPD jetzt die freie Marktwirtschaft erklären? Der Investor wird keinen Preis festlegen, mit denen er keine Häuser oder keine Wohnungen verkaufen kann.“

Altstadt soll nicht betroffen sein

Hendrik Papenroth (Für Jüterbog) könnte sich mit der Richtlinie zum Beispiel bei Neubaugebieten anfreunden, sprach sich aber dafür aus, diese nicht für die Altstadt anzuwenden. Denn laut Papenroth hätten Investoren dort wegen des Denkmalschutzes schon genug Aufwand und Kosten. Würde dann auch noch die Richtlinie auf sie zu kommen, müsse man damit rechnen, dass viele Investoren lieber Abstand von einer Sanierung nehmen und Häuser in der Innenstadt verfallen.

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) stimmte zu, dass man bei der Erarbeitung der Folgekostenrichtlinie einen guten Mittelweg finden müsse, mit dem am Ende alle Beteiligten leben können. Das sieht auch Gabriele Dehn (SPD) so. Die Stadtverordnete und Sozialausschussvorsitzende erklärt: „Über die einzelnen Werte und deren soziale Verträglichkeit werden wir sprechen, wenn die Richtlinie zur Entscheidung vorgelegt wird, aber der Entwurf geht absolut in die richtige Richtung.“

Von Isabelle Richter