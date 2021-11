Jüterbog

Die Jüterboger Sportstätten sollen für den Vereinssport geöffnet bleiben – zumindest, wenn es nach den Stadtverordneten geht. In der jüngsten Sitzung am Mittwochabend stellte die Verwaltung das Thema noch einmal zur Diskussion. Wie Bürgermeister Arne Raue (WsJ) berichtete, war die Reaktion auf die jüngste Entscheidung der Verwaltung groß. Neben dem Sportlerbeirat hatten sich auch nahezu alle Vereine der Stadt an die Verwaltung gewandt. Nun soll nochmals darüber beraten werden, ob die Sporthallen wieder geöffnet werden. Dazu wollte sich die Verwaltung am Mittwoch vorab ein Votum der Stadtverordneten einholen.

Ausnahmen für Kinder und Jugendliche

Die Fraktionen plädierten nach zehnminütiger Beratung untereinander mit 16 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung für die Wiederöffnung der Sportstätten für den Vereinssport. „Diese Entscheidung ist ein gutes Signal. Auch in schwierigen Zeiten steht die Stadtverordnetenversammlung hinter den Sportvereinen und unterstützt den Sport“, erklärt der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Danny Eichelbaum (CDU) am Donnerstag. „Wir dürfen nicht vergessen, dass Sport nicht nur ein Hobby, sondern gesundheitsfördernd ist. Sport stärkt das Immunsystem und hilft dabei mit den Einschränkungen der Krise auch emotional besser umzugehen.“ Dieses Zeichen war den Stadtverordneten vor allem für die Kinder wichtig.

Erik Stohn (SPD) wies in der Diskussion am Mittwoch darauf hin, dass Kinder laut aktueller Eindämmungsverordnung bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr von der 2G-Regel ausgenommen seien und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr einen Test vorweisen können. „Also zumindest für Kinder und Jugendliche wäre dann doch erheblich mehr möglich und das ist ja auch der Bereich, den wir ganz besonders ansprechen wollen“, so Stohn. In Anbetracht dessen erklärte Max Theilemann (AfD), dass er die Schließung der Sportstätten dann auch nicht mehr hinnehmen könne. Ähnlich sah es Alexander Struck (WsJ).

Neumann: „Bin bereit, politische Verantwortung zu tragen“

Clemens Neumann (SPD) argumentierte zudem damit, dass er sich guten Gewissens auf die Sportvereine verlassen könne. Diese hatten bereits in der Vergangenheit sichere Konzepte vorgelegt. Dass die Jüterboger Vereine „so blöd sind und nicht ordentlich kontrollieren“, halte er für ausgeschlossen. Zum dennoch verbleibenden Restrisiko fügte er an: „Ich bin bereit, die politische Verantwortung dafür zu tragen und wenn es dann schiefgeht, auch dafür an den Pranger gestellt zu werden.“ Gabriele Dehn (SPD) unterstützte dies und erklärte, dass sich während der letzten Wellen bereits gezeigt habe, dass sich Personen eher im privaten Bereich und weniger in Sportgruppen oder in Restaurants infizieren, wo die Einhaltung der Hygieneregeln streng kontrolliert wird.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arne Raue (WsJ) untermauerte die Entscheidung der Verwaltung zur Schließung der Sportstätten weiter damit, dass die Stadt die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln trage und diese auch nicht an die Vereine abgeben könne. Weil die mangels Personal nicht alle Sportgruppen überwachen könne, habe man sich schweren Herzens für die Schließung entschieden. Clemens Neumann (SPD) erwiderte daraufhin: „Ich muss nicht nachweisen, die ganze Zeit dort zu stehen.“ Ob die Stadt die Sportstätten für Vereine wieder öffnet, bleibt dennoch ihre Entscheidung. Ernst Troelenberg vom Sportlerbeirat und den Jüterboger Leichtathleten ging nach dem Votum der Stadtverordneten am Mittwoch trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause. „Ich kann nur danke sagen an die Stadtverordneten und versichern: Wir halten uns an die Regeln.“

Von Isabelle Richter