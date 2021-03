Jüterbog

Die Stadt Jüterbog erwartet in den kommenden Jahren eine erhebliche Verschlechterung des Straßenzustandes. Grund dafür sind vor allem die fehlenden finanziellen Mittel, um die Schäden zu beheben. Ein Sanierungsstau sei nicht mehr aufzuhalten. Grund für die Schäden sind zum einen die höhere Verkehrsbelastung einiger Straßen, als auch die Witterung. Wie die Stadt mitteilt, würde bei den aktuell herrschenden Temperaturen um die 0 Grad immer wieder Feuchtigkeit in die Straßen eindringen, gefrieren und bei den wärmeren Temperaturen am Tag wieder auftauen. Das Ergebnis sind tiefe Risse im Asphalt und zahlreiche Schlaglöcher.

Hohe Verkehrsbelastung auf Umleitungsstraßen

Auf MAZ-Nachfrage, welche Straßen im Stadtgebiet in besonders schlechtem Zustand sind, erklärt Bauamtsmitarbeiterin Silke Göritz: „Besonders betroffen sind von den kommunalen Straßen der Neuheimer Weg und die Bülowstraße, da hier auch der Lkw-Verkehr und die Umleitung der Bundesstraße seit vielen Jahren entlang geführt wird.“ Aktuell befindet sich der Ausbau der B 102-Ortsdurchfahrt Jüterbog im dritten Bauabschnitt. Seit August 2020 wird im ersten Teilabschnitt zwischen Schlosspark und Schillerstraße gebaut. Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres folgt der zweite Teilabschnitt über die Kreuzung Dennewitzer Straße bis hin zum Dammtor. Im Herbst 2022 soll die Bundesstraße wieder durchgängig befahrbar sein. Wegen eines Kabelschadens im Bereich Parkstraße war die Bundesstraße in der vergangenen Woche außerdem im Bereich der Bahnunterführung in Richtung Altes Lager gesperrt worden. Noch bis Ende der Woche wird der Verkehr ebenfalls über den Neuheimer Weg und die Bülowstraße umgeleitet.

Neben der Umleitungsstrecke sind aber auch die Ziegelstraße, der Oberhag und die Grünstraße sowie die Weinberge und die Luckenwalder Straße stark von Schäden betroffen. Laut Silke Göritz sind kleinere akute Schäden bereits durch den Bauhof behoben worden. „Alle anderen Bereiche werden durch die Firma Kaplick & Scharmann bearbeitet, mit der die Stadt einen Rahmenvertrag abgeschlossen hat“, so die Bauamtsmitarbeiterin weiter. Die finanziellen Mittel der Stadt sind jedoch knapp. Zu den jährlichen Investitionen der für Instandsetzungsarbeiten, erklärt Silke Göritz: „Das jährliche Budget in Höhe von 125.000 Euro für die Straßenunterhaltung muss alle Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Straßen und den Regenwasserkanälen abdecken und genügt bei Weitem nicht.“

Die Grünstraße zählt mit ihren vielen Rissen und Schlaglöchern zu den betroffensten Straßen im Stadtgebiet. Quelle: Isabelle Richter

Im vergangenen Jahr konnten die Straßen deshalb nur mit der kostengünstigen Variante in Form einer Rissanierung und dem dünnen Überzug einer Asphaltschicht in Kaltbauweise verbessert werden. Eine solche Deckenerneuerung erfolgte durch die Stadt am Galgenberg und Kreisbahnplatz und in der Fröhdener Siedlung. Dort hatte es schon seit längerem Beschwerden von Anwohnern über die deutlich hörbaren Abrollgeräusche sowie Erschütterungen an ihren Häusern gegeben. Sowohl die Fahrbahn am Galgenberg als auch in der Fröhdener Siedlung bestanden zuvor aus Betonplatten, deren Zwischenräume mit Fugenverguss geschlossen waren. Auch in der Jüterboger Schillerstraße wurde der Straßenzustand im vergangenen Sommer verbessert.

Budget für 2021 noch unklar

Ob die Stadt aufgrund ihres Sparkurses auch für den Haushalt 2021 Investitionen in Höhe von 125.000 Euro für die Unterhaltung der Straßen zur Verfügung hat, ist noch unklar. „Die aktuell zur Verfügung stehende Zahl ist erst mit dem Beschluss des aktuellen Haushaltsplanes bekannt“, erklärt Silke Göritz auf MAZ-Nachfrage. Darüber hinaus informiert die Stadt darüber, dass das Melden von Schlaglöchern derzeit nicht zu Reparaturen führen könne, da die Temperaturen für Asphaltarbeiten erst über längere Zeit über 8 Grad liegen müssen.

Von Isabelle Richter