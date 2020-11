Jüterbog

„Gedemütigt, entrechtet und ermordet“ steht auf den vier, vor dem Haus Nummer 33 in der Jüterboger Mönchenstraße in den Boden eingelassenen „ Stolpersteinen“. Seit fünf Jahren wird damit an das Schicksal der eins hier lebenden, jüdischen Familie Joel erinnert, die während der Herrschaft des Nationalsozialismus ums Leben kamen. Zwei weitere Steine erinnern in der Weinberge an das Ehepaar Irma und Alfred Korn, die das gleiche Schicksal erleiden mussten.

Politiker putzen die Stolpersteine

Die von den Nazis organisierte Pogrom-Nacht am 9. November 1938 gehört zu den düsteren Kapiteln der deutschen Geschichte. Der Jahrestag am Montag war Anlass, daran zu erinnern. Ausgestattet mit Putzmittel- und tüchern machten sich die Linken-Politiker Maritta Böttcher, Edeltraut Liese und Peter Hacke daran, die Stolpersteine zu säubern. Auch der SPD-Stadtverordnete und Landtagsabgeordnete Erik Stohn gehörte mit einigen seiner Parteifreunden zu den Teilnehmern der kleinen Gedenkveranstaltung.

„Die Stolpersteine stehen beispielhaft für die vielen Schicksale der damaligen Opfer, zu denen für uns nicht nur die Menschen gehören, die in den 30er Jahren zuerst ausgegrenzt und systematisch entrechtet wurden und später ums Leben kamen, sondern auch die, die nicht freiwillig in den Krieg ziehen mussten“, fasste Böttcher zusammen, was sie beim Thema Pogrom bewegt.

Nach dem Putzen der Stolpersteine gab es frische Blumen. Quelle: Uwe Klemens

Auch mit Blick auf die Gegenwart ist die Linken-Politikerin froh, dass es mit den „ Stolpersteinen“ in Jüterbog Orte gibt, an denen die Erinnerung an das Schreckliche der damaligen Zeit greifbar wird. „Es ist leider so, dass wir auch in der heutigen Zeit sehr, sehr wach sein müssen, weil in vielen Köpfen zunehmend wieder die selben Dinge umherschwirren, die schon damals zuerst zu Hass und dann zu noch Schlimmeren geführt haben“, so Böttcher.

Wer verweilt, kann auf den Steinen die Lebensdaten der jüdischen Familie nachlesen. Quelle: Uwe Klemens

„Die Jüterboger ’ Stolpersteine’ sind ein wichtiges Zeichen und machen deutlich, dass die schrecklichen Dinge damals nicht nur weit weg in den Konzentrationslagern passierten, sondern unmittelbar vor den Türen unserer Häuser“, ist auch Stohn überzeugt. „Die Pogrom-Nacht ist für mich das düsterste Kapitel unserer Geschichte und es ist beschämend, dass es heute Menschen gibt, die versuchen, dieses Kapitel umzuschreiben und für ihre Ansichten zu missbrauchen“, so Stohn.

Wegen Corona-Pandemie die einzige Gedenkveranstaltung

Während Gedenkveranstaltungen am 9. November seit Jahren zur Erinnerungskultur gehören, war die gestrige Putzaktion und das Niederlegen von Blumen an den Stolpersteinen wegen der Corona-Pandemie in der Jüterbog-Dahmer Region das einzige Gedenken an die Pogrom-Nacht. Da derzeit auch viele Gottesdienste abgesagt sind, blieb es auch in den Kirchen dunkel. In einem an alle Konfirmanden gesandten Rundbrief erinnerte Jüterbogs Pfarrer Tileman Wiarda noch einmal an die Zeit des Nationalsozialismus, in der auch Christen und Kirchen-Leitungen zu Schuldigen wurden.

„Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben“ zitierte Wiarda aus einer Erklärung des Rates der evangelischen Kirchen aus dem Jahr 1945.

