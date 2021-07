Jüterbog: Streit eskaliert

Jüterbog

Eine Gruppe von Personen bemerkte in der Mittwochnacht bei der Parkanlage „An den Anlagen“ in Jüterbog ein sich lautstark streitendes Pärchen. Als zwei Männer aus der Gruppe dazwischen gehen wollten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen und dem sich streitenden Mann. Dieser soll die beiden auch mit einem Gegenstand geschlagen und bedroht haben. Anschließend entfernte sich der 22-jährige Mann zu Fuß. Die beiden anderen Männer im Alter von 36 und 43 Jahren wurden verletzt. Der Ältere der beiden wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der 22-Jährige seiner Lebensgefährtin nach der Auseinandersetzung mit den Außenstehenden zudem die Handtasche entrissen und mitgenommen hatte, wurde außerdem eine Anzeige wegen Raubs aufgenommen.

Von MAZonline