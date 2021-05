Jüterbog

„Ganz Jüterbog steht hinter mir“, ist Sven Urban überzeugt. Der 49-jährige Jüterboger hat nach dem MAZ-Artikel vom 20. März über die Rechtsstreitigkeiten mit seinem Vermieter, der Johanniter-Krankenhaus im Fläming GmbH, viel Zuspruch von der Öffentlichkeit bekommen. Sogar beim Einkaufen in Luckenwalde wurden er und seine an Demenz erkrankte Partnerin Ingrid Schiewe erkannt und angesprochen. Viele Menschen hätten ihr Unverständnis darüber geäußert, warum die Johanniter dem Paar das Leben so schwer machten. Zur für den 22. März angedrohten Zwangsräumung des Hausflurs kam jedoch niemand. Mehrere Wochen lang hatte Sven Urban von seinem Vermieter nichts gehört.

Mitte April wurden der von Urban leergeräumte Flur erneut ohne Vorankündigung besichtigt. Sven Urban war zuhause – gesprochen hat mit ihm niemand. Stattdessen flatterte Ende vergangener Woche ein Brief von Krankenhausdirektorin Vivien Voigt ins Haus. In dem Schreiben fordert sie Sven Urban auf, Teppiche und eine Garderobe sowie „Dekoration und Kitsch“ aus dem Flur zu entfernen. Darüber hinaus müsse die kleine Kammer unter der Treppe leergeräumt werden. Seit zwölf Jahren lagern Sven Urban und Ingrid Schiewe dort Werkzeug, Gartengeräte, Getränke oder Konserven. „Ich bin auf diesen Raum angewiesen. Ich kann ja nicht mehr jeden Tag einkaufen gehen“, erklärt Urban. In der Kammer befinden sich ein verschlossener Blechschrank und Stromzähler. Der Hausmeister sei dort immer problemlos rangekommen, sagt er.

Die Schränke im Flur hat Sven Urban weggeräumt. Jetzt stören Vorleger und Poster an der Wand. Quelle: Isabelle Richter

Begründet wird die Forderung der Johanniter damit, dass die Bewohnerinnen und Bewohner bei einem Brand so schnell wie möglich ungehindert ins Freie kommen müssen. Zudem erklärt die Krankenhausdirektorin in ihrem Schreiben zu den Teppichen und Wandbildern: „Solche Gegenstände können sehr leicht Feuer fangen und zu einer starken Rauchwirkung führen. Ein Treppenhaus, das von schwarzem, beißenden Rauch unpassierbar gemacht worden ist, erfüllt seine Funktion nicht mehr.“ Die kleine Abstellkammer unter der Treppe müsse als Technikraum frei bleiben.

Vorleger und Wandbilder werden angeprangert

Für Sven Urban geht die Schikane damit in die nächste Runde. Man suche krampfhaft nach einem Grund, ihm das Leben schwer zu machen, meint er. Der 49-Jährige kann nicht verstehen, warum die Vorleger und Wandbilder eine Gefahr darstellen sollen. Zu den Teppichen erklärt er: „Die sind alle brandschutzsicher. Das sind Kinderteppiche, die können gar nicht brennen.“ Darüber hinaus sei es in jeder anderen Mietwohnung üblich, dass die Bewohner einen solchen Vorleger oder Fußabtreter im Hausflur haben. Sven Urban hat sich dazu informiert. Laut eines Urteils vom Amtsgericht Berlin-Neukölln seien Fußmatten vor der eigenen Wohnungstür erlaubt, sofern es der Mietvertrag nicht ausdrücklich verbiete. Auf den Mietvertrag von Sven Urban und Ingrid Schiewe treffe das nicht zu.

Urban liegt abends stundenlang wach

Dass die Johanniter ihn wegen Kleinigkeiten nicht in Ruhe lassen, obwohl er die Flurschränke wie gefordert weggeräumt hat, beschäftigt ihn jeden Tag. „Ich liege abends stundenlang wach. Das zehrt so an den Nerven“, sagt er. Seit die Möbel weg und die Fluchtwege wie vereinbart frei sind, hat seine Partnerin Ingrid Schiewe keine Orientierung mehr. „Sie ist schon zweimal gestürzt“, erzählt Sven Urban. Damit ihr nichts passiert, kann der 49-Jährige sie nur noch mit geschlossener Tür in ihrer Wohnung im Erdgeschoss unbeaufsichtigt lassen. Zu ihm in die Wohnung kann sie allein nicht mehr. „Wir haben sonst immer bei mir oben zusammen Mittag gegessen. Aber jetzt bin ich meistens bei ihr unten“, so Urban.

Urban müsste eigentlich ins Krankenhaus

Hinzu kommt, dass der Jüterboger eine Nierenkrankheit hat und dringend zur Untersuchung ins Krankenhaus müsste. Ein Heim, wo er Ingrid Schiewe für ein paar Wochen unterbringen könnte, hat er bereits gefunden. Der 49-Jährige hat jedoch Bedenken, dass in der Zeit erneut Briefe der Johanniter ankommen und persönliche Dinge weggeschmissen werden. „Die Zwangsvollstreckung steht ja immer noch aus“, so Urban. Er hat bereits mehrfach versucht, seine Ausnahmesituation zu erklären. Das Gespräch mit ihm gesucht habe man bis heute nicht.

Von Isabelle Richter