Die Potsdamer Autorin präsentierte den Jüterboger Gymnasiasten am Dienstag den zweiten Teil ihrer Buchreihe „Geheimnisse am Hof“. Schauspieler Friedemann Eckert mimte eine der Hauptfiguren und nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise. Um die Spannung zu halten, mussten einige Geheimnisse am Ende allerdings offen bleiben.