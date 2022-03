Jüterbog: Tätowiererin Birgit Wohlauf über das EU-Verbot von farbigen Tattoo-Tinten

Jüterbog

„Nicht bunt, aber auch nicht hoffnungslos“, heißt es auf der Homepage des Jüterboger Tattoo­studios „Stichtag“. Seit Jahresbeginn dürfen dessen Betreiberin Birgit Wohlauf sowie ihre Kolleginnen und Kollegen in Europa keine Farbe mehr mit Nadeln unter die Haut ihrer Kundinnen und Kunden stechen. Nur noch Schwarz-Weiß-Tattoos dürfen derzeit angefertigt werden. Hintergrund ist die sogenannte Reach-Verordnung der EU. Reach ist die Abkürzung von Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – also die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.

Verordnung gilt europaweit

Diese Verordnung schreibt vor, dass bestimmte Tinten nicht mehr zum Tätowieren verwendet werden dürfen. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die in der EU-Chemikalienverordnung als potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht angesehen werden. Nach einer zweijährigen Übergangszeit gilt die Verordnung seit Anfang 2022 nun europaweit für Tätowierer und Tattoo-Fans.

„Wenn ich ins Netz gehe, dann sehe ich zum Beispiel auf Instagram, dass meine Kollegen, die in Amerika oder in Russland arbeiten, weiter Farben benutzen“, so die Jüterbogerin Birgit Wohlauf. Große Probleme hat sie selbst mit dem derzeitigen Farbenverbot jedoch nicht. „Ich sprech jetzt nicht für alle Tätowierer, sondern für mich selbst“, sagt sie, „ich betrachte mich sowohl als Handwerker als auch als Künstler, denn ich bin in vielen Bereichen zu Hause. Wenn etwas halt im Moment nicht geht, dann überlege ich, was geht denn dann.“

Sie berät ihre Kunden, die sind trotz des Verbotes mit dem Ergebnis zufrieden

Sich ein Schwarz-Weiß-Tattoo stechen zu lassen, ist weiterhin möglich. Und hier setzt die Jüterbogerin an. „Ich habe mich ausführlicher mit Schwarz-Weiß-Motiven beschäftigt und, meiner Ansicht nach, noch mehr Klasse herausgeholt“, erklärt sie. „Kunden, die vorher vielleicht Farbe haben wollten, habe ich beraten und ihnen gesagt, lass es uns doch in Schwarz-Weiß versuchen.“ Eine Herangehensweise, die ihr Mut gemacht hat.

„Ich hatte noch keinen, der mit dem Ergebnis nicht zufrieden war“, erzählt sie. Die Arbeiten auf der Haut ihrer Kundinnen und Kunden sind für Birgit Wohlauf individuelle Projekte. Und jedes Tattoo, egal ob groß oder klein, wird von ihr abgeschlossen. Das heißt nicht, so Birgit Wohlauf weiter, dass es in Zukunft nicht als „buntes Projekt“ weiter geführt wird. Die Forschungen an verordnungskonformen Farben laufen.

Deshalb ist es gut möglich, dass bereits in naher Zukunft auch in Europa wieder bunte Tattoos gestochen werden können. Schon in den zurückliegenden Jahren gab es nach den Worten der Jüterboger Tätowiererin, die seit mehr als zwei Jahrzehnten im Geschäft ist, in diesem Bereich beachtliche Fortschritte. „Die Farben sind besser und besser geworden“, berichtet sie, „kräftiger, brillanter – sie stehen einfach besser in der Haut.“ Dies sei auch ein Grund dafür, dass Kunden zuletzt vermehrt auf die farbigen Tattoos aufmerksam geworden sind. „Wer einmal farbig tätowiert wurde, der findet das schon schön“, weiß die Tätowiererin aus Erfahrung.

Noch vorhandene Restbestände von bunten Tätowier-Tinten werden von der Jüterbogerin übrigens nicht entsorgt. „Sie sind beispielsweise sehr gut geeignet, um Kleidung wie T-Shirts oder ähnliches zu bemalen“, sagt sie.

