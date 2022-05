Jüterbog

Sport oder Kunst? Oder doch lieber Musikunterricht? Für die Schüler der Mittelstufe der Jüterboger Kastanienschule war die Antwort auf diese Frage nicht schwer: „Musik“, stimmten die 12- und 13-jährigen Förderschüler und griffen auch schon zu den Instrumenten-Attrappen, die sie im vergangenen Schuljahr im Rahmen eines Kunstprojektes selbst gebaut hatten. „Tanz in den Mai“, hieß am Montag der Projekttag, an dem sie ihren Mitschülern das Ergebnis ihrer drei Monate währenden Probenarbeit präsentieren konnten.

Jüterboger steht gerne vor Publikum

„Die Idee dazu hatten wir schon vor ziemlich langer Zeit“, erzählt Don, der sogar einen eigenen Youtube-Kanal betreibt und dem es vielleicht deshalb so leicht fällt, vor Publikum zu stehen. Bei der Auswahl der Lieder, für ihre knapp einstündige Playback-Show trugen er und seine Mitstreiter Celia, Gina, Michelle,, Michael und Pascal zusammen, was sie selbst gerne hören.

So schwungvoll waren die Hits ihrer Eltern und Großeltern. Quelle: Uwe Klemens

Aber auch die Hits aus den Hitparaden aus der Jugendzeit ihrer Eltern und Großeltern sind gar nicht so übel, wie sie beim Stöbern im Internet entdeckten. „Oma-Radio“ nennen sie ziemlich lässig den aus Beatles- und Abba-Songs wie „Yellow submarine“ und „Money Money“, dem Trio-Hit „Da da da“ und sogar einer Beethoven-Adaption bestehenden Musik-Querschnitt. Die größte Herausforderung war das Lernen der Texte, damit alles möglichst lippensynchron über die Bühne geht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Singen und das Tanzen hat gleichermaßen Spaß gemacht“, erzählt Celia, nachdem der Schlussapplaus nach der zweiten Zugabe wieder abgeebbt ist. Wie schon bei Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“, dem mit großer Spielfreude auch szenisch untermalten Song, läuft das Schulsextett beim „Mit 66 Jahren“ vom selben Songschreiber noch einmal zur Höchstform auf. „Das Lied haben wir ein ganz klein bisschen verändert, weil wir es unserem Hausmeister Herrn Ulm widmen wollten, der jetzt in Rente geht, aber erst 64 ist“, erläutert Frontmann Don.

Das lippensynchrone Playback ist eine echte Herausforderung. Quelle: Uwe Klemens

Dass der Auftritt nur schulintern stattfand, findet auch Lehrer Hans-Peter Schulze schade. Denn auch in diesem Jahr wird es kein großes, öffentliches Hoffest geben, weil die Unsicherheit wegen Corona noch immer zu groß ist.

CD zum Mitnehmen für die Eltern

„Aber ich habe alles als Video aufgenommen. Die CD erhalten die Schüler dann am Schuljahresende und können sie ja dann zu Hause zeigen“, sagt Schulze, der an der Schule seit vielen Jahren bei Musik- und Theaterprojekten dieser Art den Hut auf hat.

Der Nachmittag wurde dem Tanz-Motto des Tages dann mehr als gerecht. Eine für das kleine Frühlingsfest engagierte Tanzlehrerin studierte mit den Mädchen und Jungen mehrere Tänze ein, die dann in der Abschlussvorstellung zu sehen waren.

Das nächste Projekt, dem sich die Theater-AG der Schule widmen will, wird das Märchenstück „Peter und der Wolf“ sein.

Von Uwe Klemens