Jüterbog

Nach intensiven Ermittlungen und zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung haben die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Potsdam zwei Männer ermittelt, die nach dem Oktoberfest in Jüterbog im Oktober 2018 einen damals 44-jährigen Mann geschlagen und getreten und dabei schwer verletzt haben sollen. Ermittelt wurde wegen versuchtem Totschlag. Die beiden Tatverdächtigen kommen aus Luckenwalde. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter, einen 42-Jährigen, erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Mit Hilfe von Berliner Spezialkräften konnte der Mann bereits Anfang Oktober festgenommen werden, wie die Polizei erst am Freitag mitteilte. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Männer griffen auf dem Markt an

Das damals 44-jährige Opferwar von den beiden Männern am Sonntag, 7. Oktober 2018 kurz gegen 1 Uhr, am Markt seitlich der Stadtverwaltung angegriffen worden. Sie schlugen und traten ihn mehrfach gegen den Kopf und ließen auch nicht von ihm ab, als er bereits am Boden lag. Die Männer griffen zudem eine 37-jährige Frau an, die sich ebenfalls am Tatort befand und mit ihrem Mobiltelefon Hilfe holen wollte. Eine Überwachungskamera hatte den Vorfall aufgezeichnet.

