Jüterbog: Teestube öffnet am Samstag

Jüterbog

Die Ehrenamtsgruppe „Gemeinsam in Jüterbog“ und das Diakonische Werk Teltow-Fläming laden nach coronabedingter Pause für Samstag, den 26. März, wieder in die Teestube im Abtshof am Planeberg in Jüterbog ein. Geöffnet ist von 16 bis 18 Uhr. „Teestube“ heißt Begegnung, Austausch, Kennenlernen von Einheimischen und Zugewanderten, Spielen und Basteln mit Kindern.

Besonders willkommen sind Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine in Jüterbog angekommen sind, und ihre Gastgeberinnen und Gastgeber, heißt es in einer Pressemitteilung. Gern gesehen sind auch Gäste, die als Übersetzer helfen können.

Offiziell soll an diesem Tag auch die Umbenennung von „Flüchtlingshilfe Jüterbog“ in „Gemeinsam in Jüterbog“ bekanntgemacht werden.

Von MAZonline