Jüterbog

„Wir haben kein Licht, das wir führen oder verwalten – wir sind das Licht. Und wir dürfen dieses Licht dazu nutzen, dass es hell wird“, sagte Pfarrer Tobias Kampf am Sonntag in der Liebfrauenkirche. Ein Symbol hierfür sei die Heilung des Blindgeborenen durch Jesus Christus. Und auch wenn das ein sehr spezielles Zeichen sei, so sei es auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen, die Jesus Christus folgen, etwas tun können: Trost, Mut und Stärke verbreiten. Gerade in dieser Zeit sei das wichtig. Und ein bisschen von diesem Licht bringt auch gleich die Nachricht, dass das Singen in der Kirche mit Maske wieder erlaubt sei, die genauso freudestrahlend begrüßt wurde, wie die Gemeinde auch den neuen Pfarrer begrüßte.

Seit dem 1. August ist Kampf offiziell im Amt, auch wenn der Wechsel zwischen seiner ehemaligen Heimat Beeskow und Jüterbog nicht allzu einfach war. Nach intensivem Suchen fand die dreiköpfige Familie in einem Pfarrhaus in einem der umliegenden Dörfer einen Platz für sich.

In den fast zwei Wochen, in denen Kampf hier ist, war die Zeit, Jüterbog und seine Gemeinde kennenzulernen jedoch knapp bemessen. Dafür freue er sich umso mehr auf die bevorstehenden Besuche, die Gottesdienste und die Arbeit in der Gemeinde und sein Sohn freue sich auf die evangelische Grundschule.

Pfarrer sein bedeutet für Kampf „eine Art Mediator“ zwischen den Menschen darzustellen. Sein Auftrag sei es, die verschiedenen Interessen der Menschen um ihn herum zu erfassen und zu sehen, an welcher Stelle man sie zusammenbringen kann. Eine dieser Schnittstellen liegt bei vielen in der Musik. Kampf selbst spielt Gitarre, die ihn schon seit seiner Jugendzeit begleitet und auch gern in der Gemeinde zum Einsatz kommt. Gerade in den Kindergruppen stößt sie auf Begeisterung.

Andere teilen eher die Liebe zur Literatur, die Kampf auch schon in seiner früheren Stelle gehegt hat. Aktuelle Literatur, meist Romane wurden von den Beteiligten ausgewählt und diskutiert. Ob ein Literaturkreis wie in Beeskow auch in Jüterbog existiert – „hoffentlich“ lacht Kampf.

Falls nicht, würde er ihn gern bei genügend Interesse einführen. „Die Runden waren immer sehr bereichernd und meist auch sehr kontrovers“, so Kampf.

Von Antonia Engel