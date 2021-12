Jüterbog

Unbekannte hebelten in der Nacht zum Donnerstag die Tankstelle in der Herzberger Straße in Jüterbog auf. Sie gingen zielgerichtet zum Kassenbereich und stahlen den Tresor. Eine Gesamtschadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Die Polizei fahndete im Umfeld und nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Falls von Diebstahl aufgenommen. Es wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen, diese dauern weiter an.

Von MAZonline