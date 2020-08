Jüterbog

Ein bislang unbekannter Mann hielt sich am Sonntagnachmittag als einziger Gast in einer Jüterboger Glücksspielstätte in der Schloßstraße auf. Unter einem Vorwand lockte er die Angestellte an seinen Automaten und zog, als die Frau in seiner Nähe war, plötzlich ein Pfefferspray aus der Tasche. Er sprühte damit in Richtung der Angestellten. Anschließend sei der Täter dann zum Tresen gegangen und habe aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Er verschwand kurz darauf in Richtung des Jüterboger Bahnhofs. Die Angestellte wurde kurze Zeit später von Rettungskräften betreut. Obwohl die Polizei in der Umgebung nach dem Täter gefahndet hatte, konnte dieser nicht mehr aufgegriffen werden. Der Unbekannte wird als circa 30 Jahre alter Mann beschrieben. Er soll etwa 175 cm groß sein und in deutscher Sprache mit polnischem oder russischem Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit war der Mann mit einer schwarzen Jogginghose mit seitlichem Schriftzug „ adidas“ bekleidet. Während der Tat trug er ein graues Basecap ohne Aufschrift und einen schwarzen Mund-Nasenschutz. Außerdem führte der Täter einen Rucksack in Camouflage-Optik mit sich. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert, Zeugen befragt und Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline