Jüterbog

„Ich war schon als Schulkind der ,Schreiberonkel’ in der Familie und habe mich für das, was Ältere erzählten, sehr interessiert“, sagt Ulrich Jannek. Um die 70 Jahre liegt das zurück. Inzwischen hat der 80-jährige Jüterboger nicht nur die Daten der eigenen Familiengeschichte sorgsam zusammengetragen, sondern ein dickes Buch geschrieben, in dem er sein eigenes Leben schildert.

Sehr persönlich und deshalb nur für die Familie

„Das Buch ist sehr persönlich und deshalb auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern nur für diejenigen aus der Familie, die sich wirklich dafür interessieren“, sagt Jannek. „Dass das nicht jedem liegt, weiß man ja. Aber etwa alle zwei, drei Generationen gibt es dann plötzlich doch jemanden, der gerne mehr darüber wissen würde, woher seine Vorfahren kamen und wie sie gelebt haben. Und der es dann schade findet, dass niemand mehr da ist, den er danach befragen könnte“, schildert der gelernte Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Revisor seine Motiv, demjenigen seiner späteren Nachkommen mit seiner Chronik und seinem Lebensbericht bei der Spurensuche helfen zu wollen.

Wie mühsam das Zusammentragen derartiger Daten ist, weiß Jannek nur zu gut aus eigener Erfahrung. „Alles in allem habe ich wohl an die 50 Jahre intensiver Forschungsarbeit gebraucht, um auf den heutigen Wissensstand zu kommen“, blickt er zurück. Richtig in Fahrt kam seine Suche, nach dem ihm Anfang der 1950er Jahre der Entwurf einer Familienchronik in die Hände fiel, den ein Onkel seines Vaters 30 Jahre zuvor verfasst hatte. „Das war der Moment, in dem mir selbst bewusst wurde, welche Bedeutung ein solches Dokument hat“, beschreibt Jannek den Start seiner ein halbes Jahrhundert währenden Familienforschung.

Jede Antwort führt zu einer neuen Spur

Mit der Schreibmaschine und jeweils fünf Durchschlägen schrieb er seine ersten Erkenntnisse nieder und verschickte etwa 20 Briefe an alle Verwandten, deren Adresse er bereits rausgefunden hatte. Mit jedem Antwortbrief konnte das vorhandene Wissen ergänzt werden. Fast immer fanden sich darin auch neue Namen und damit neue Anknüpfungspunkte.

„Nach und nach hat es sich dann so eingespielt, dass mir nach jedem Todesfall die Dokumente zugeschickt wurden, auf die die Angehörigen beim Ordnen des Nachlasses gestoßen waren“, sagt Jannek, dessen gesammelte Geburts-, Heirats-und Sterbeurkunden sowie Taufbescheinigungen inzwischen mehrere dicke Ordner füllen.

Datenschutz war damals noch kein Thema

„Ein Glück für meine Recherchen war, dass es damals noch nicht so strenge Datenschutz-Regelungen gab, denn heute wäre das wahrscheinlich so gar nicht mehr möglich“, erläutert der Chronist, der bereits in den 1970er Jahren unzählige Standes-, Melde- und Pfarrämter angeschrieben hatte und so Stück für Stück seine Datensammlung komplettieren konnte. Selbst aus Polen, wohin ihn die Suche nach der Familie seiner Mutter führte, bekam er freundliche Auskunft, auch wenn es manchmal nur der Hinweis war, dass Akten nicht mehr auffindbar seien oder nach dem Krieg von den sowjetischen Besatzern vernichtet wurden.

Beim Aufschreiben seines eigenen Lebens am Computer hat Ulrich Jannek Hilfe von seinem Enkel David bekommen. Zu seinem 75. Geburtstag wurde daraus ein 370 Seiten starkes Buch, das inzwischen um knapp 200 weitere Seiten dicker wurde. Ob einer seiner neun Enkel und zwei Urenkel darin blättert oder erst ein späterer Nachkomme, wird sich zeigen.

Von Uwe Klemens