Kirchenumriss im Straßenpflaster

Jüterbog

Bis 1873 stand am Dammtor in Jüterbog die Heilig-Geist-Kapelle. Wo exakt und in welchen Ausmaßen ist erst jetzt nach 146 Jahren im wahrsten Sinne wieder ausgegraben worden. Damals war das kleine Gotteshaus, das ursprünglich als Kapelle für das dort befindliche Hospital diente, erst abgebrannt, dann endgültig abgerissen und nicht wieder aufgebaut worden.

Zehn Jahre später pflanzte die Gemeinde dort die „Luther-Eiche“ anlässlich des 400. Geburtstags des großen Reformators, die immer noch den Heilig-Geist-Platz dominiert und unter Naturschutz steht.

Erinnerung an historisches Gebäude

Zu diesem Zeitpunkt dürfte von der ehemaligen Krankenhauskapelle nichts mehr zu sehen gewesen sein. Dennoch erinnern eifrige Heimathistoriker wie zum Beispiel Falk Kubitza, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Jüterboger Land, stets an die ehemalige Existenz dieses frühgotischen Bauwerks.

Im Zuge der Sanierung und des Ausbaus der Bundesstraße 102 im Bereich der Ortsdurchfahrt Jüterbog fanden auch auf beziehungsweise unter dem Heilig-Geist-Platz umfangreiche archäologische Untersuchungen statt. Dabei fand man – wie zu erwarten war – nicht nur 25 Skelette in sieben Lagen, die seinerzeit auf dem ehemaligen Friedhof neben der Kapelle beigesetzt wurden, sondern auch die Grundmauern der Kapelle.

Mit unterschiedlichen Ellen gemessen

Deren Grundriss erwies sich übrigens als etwas größer als die bisher angenommene Grundfläche von acht mal 20 Metern, was mit den regional unterschiedlichen Ellenlängen zu tun haben mag.

Um in Zukunft wieder an die einstige Existenz dieses Gebäudes zu erinnern, hatte Kubitza – zugleich SPD-Stadtverordneter und Mitglied im Bau- und Sanierungsausschuss – die Idee, die Umrisse zumindest zweidimensional an Ort und Stelle darzustellen.

Die Stadtverwaltung griff den Vorschlag auf, setzte sich mit der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Teltow-Fläming zusammen und entwickelte Gestaltungsvorschläge, die sie im Bau- und Sanierungsausschuss vorstellte.

Gestalterische Möglichkeiten

Demnach soll der westliche einstige Giebelmauer mit gebrauchtem Großpflaster in einem Rot-Ton in gebundener Bauweise sichtbar gemacht werden.

Auch die nordöstliche Ecke der einstigen Kirchenmauer soll sich im Geh- und Radwegbereich mit Platten ebenfalls in einem Rot-Ton optisch abheben.

Denkmalschutz findet es „nicht schön“

Soweit stimmte man mit dem Denkmalschutz überein. Die Idee jedoch, auf der Grünfläche rund um die Luthereiche die Umrisse durch die Anpflanzung einer niedrigen immergrünen Hecke und somit die seitlichen Mauern der einstigen Kapelle sichtbar zu machen, sei nicht auf die Zustimmung der Luckenwalder Behörde gestoßen. Auch die Idee der Errichtung einer Bank in diesem Bereich finde die Behörde „nicht schön“.

„Es geht doch nicht darum, ob das einzelne Mitarbeiter des Denkmalschutzes daran Gefallen finden“, ärgerte sich Kubitza. „Was haben die da überhaupt reinzureden?“ Er empfahl, diese Pläne weiter zu verfolgen. „Schließlich“, so der Stadtverordnete, der auch im Kreistag sitzt, „sind Bänke nie genug da!“

Von Hartmut F. Reck