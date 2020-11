Jüterbog

Die Wahl um den freien Platz im Jüterboger Jugendbeirat ist seit der Ablehnung von Benjamin Hartwig ein Streit-Thema in der Stadt. Nun ist der Platz besetzt und das Gremium hat wieder zehn Mitglieder. Der Jüterboger Paul Finster wurde mit 14 zu sieben Stimmen von der Mehrheit der Stadtverordneten gewählt. Die Fraktionen CDU/BV, FJB, WsJ und AfD sowie Bürgermeister Arne Raue (WsJ) stimmten geschlossen für den Bewerber des Jahrgangs 1998.

Viel Überzeugungsarbeit konnte Paul Finster nicht leisten. Denn im Gegensatz zu seiner Mitbewerberin Ronja Neumann, konnte sich der 22-Jährige den Stadtverordneten nach seinem Unfall mit einem Elektroroller nicht persönlich vorstellen. Um die Mehrheit von sich zu überzeugen, reichte es trotzdem – obwohl weder er noch ein Großteil der Stadtverordneten sich bis dato kannten.

Paul Finster ist in Jüterbog aufgewachsen und arbeitet als gelernter Industriekaufmann beim Energieunternehmen Energie Mark Brandenburg (EMB). In seiner Freizeit macht er gern Kraftsport. Zudem interessiert er sich für die Börse und Wirtschaftsthemen im Allgemeinen. Wie der 22-Jährige der MAZ berichtet, war er vom Stadtverordneten Uwe Meyer ( CDU/BV) angesprochen worden, ob er sich nicht vorstellen könne, im Jugendbeirat mitzuwirken. „Dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich eine gute Sache auch mal ehrenamtlich etwas für die Stadt zu leisten“, so der Jüterboger motiviert.

Von den Aktivitäten des Jugendbeirates habe er bisher nur aus Erzählungen gehört. Die Vorsitzende Michelle Hafa hat Paul Finster laut eigenen Aussagen „auch schon mal gesehen“. Wann sich er sich auch den übrigen Mitgliedern des Beirates persönlich vorstellen kann, ist unklar. Die Novembersitzung wurde wegen Corona bereits abgesagt. Paul Finster hat trotzdem schon Vorstellungen, welches Projekt er in Zukunft gerne anschieben möchte. „Hier gibt es kaum Freizeitangebote und die Jugendlichen überlegen sich jedes Wochenende, was sie hier machen können“, so der 22-Jährige über die aktuelle Situation in Jüterbog. Eine Räumlichkeit für Jugendliche in der Innenstadt zu finden, sei deshalb sein oberstes Ziel.

Neumann ist vielseitig engagiert und politikinteressiert

Die von der Mehrheit der Stadtverordneten verschmähte Ronja Neumann stellte sich in der Sitzung der Stadtverordneten persönlich vor. Die 17-Jährige Gymnasiastin engagiert sich in Jüterbog etwa im SSV Jüterbog, in dem sie seit acht Jahren Mitglied ist und auch als Übungsleiterin den Nachwuchs trainiert. Seit 2017 ist sie zudem Mitglied der Jungen Gemeinde. Zu ihrem Interesse an der Arbeit im Jugendbeirat erklärte Neumann: „Ich hatte die Möglichkeit im letzten Jahr mit dem parlamentarischen Patenschaftsprogramm, also einem Politikstipendium, in die USA zu gehen. Dort habe ich viel über verschiedene politische Zusammenhänge gelernt und ich fand es einfach sehr interessant.“ Ihre Ziele seien unter anderem Politik für Jugendliche zugänglicher zu machen und sie durch Kooperationen mit Schulen und Sozialen Medien für das Thema zu begeistern.

Trotz ihrer Vorstellung war Ronja Neumann nach der Abstimmung nicht wirklich überrascht über das negative Ergebnis. „Ich hatte damit schon gerechnet“, sagte sie. Im Publikum wurde die Abstimmung teils mit Kopfschütteln quittiert. Dass Ronja Neumann – Tochter des ehemaligen Bürgermeisterkandidaten Clemens Neumann – nicht in den Jugendbeirat gewählt wurde, sei für sie doch klar gewesen, sagten einige Anwesende nach der öffentlichen Sitzung.

Raue möchte sich zu Hartwig nicht mehr äußern

Auch Benjamin Hartwig war erneut Thema. Während der Fragestunde hakte Einwohner Herbert Kuntze noch einmal beim Stadtoberhaupt nach, warum es Benjamin Hartwig verwehrt blieb, in den Jugendbeirat einzuziehen. „Er war als offizieller Nachrücker benannt und ich hätte dazu gerne mal eine Begründung, weil er ist ja ein kompetenter und engagierter Mitbürger. Insofern ist mir das ein Rätsel, warum er nicht gleich als Nachrücker bestimmt wurde.“

Arne Raue (WsJ) machte daraufhin deutlich, dass er Benjamin Hartwig nicht für kompetent halte, wollte dies aber nicht weiter ausführen. „Ich habe ihn persönlich mehrere Jahre im Jugendbeirat erlebt und im Ergebnis dessen, werde ich mich zu dieser Persönlichkeit gar nicht äußern“, so der Bürgermeister über Hartwig. Zu Kuntzes Anfrage sagte er: „Es ist ihr gutes Recht sich zu wünschen, dass jeder begründet, warum er ihn nicht gewählt hat – es ist aber unüblich.“ Laut Raue hätten die Stadtverordneten für sich selbst eine gewissenhafte Entscheidung getroffen. „Es gab eine Abstimmung, die war mehr als eindeutig. Erledigt“, erklärte Arne Raue abschließend.

