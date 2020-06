Jüterbog

Unbekannte Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße in Jüterbog. Die Einbrecher hebelten zu diesem Zweck die Tür zum Lagerraum auf und entwendeten aus dieser Räumlichkeit diverses Werkzeug. Zum Wert der entwendeten Werkzeuge konnten am Tatort keine Angaben gemacht werden. Die Polizei suchte und sicherte die Spuren der Täter. Außerdem wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

