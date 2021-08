Jüterbog

Eine 23-jährige Jüterbogerin hat am Samstag gegen 11.15 Uhr am Markt einen Unfall verursacht. Sie war mit ihrem Suzuki von ihrem Grundstück in den fließenden Verkehr eingefahren. Da sie durch parkende Fahrzeug in ihrer Sicht behindert wurde, übersah sie den Renault eines 53-jährigen Jüterbogers und fuhr in dessen linke Fahrzeugseite.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Von MAZonline