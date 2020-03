Zwei Väter errichten eine Dreifachschaukel

Jüterbog

„Das machen wir viel lieber als Fensterputzen“, sagt Marcel Barz und stemmt gemeinsam mit Marko Hannemann einen langen bearbeiteten Baumstamm in die Höhe und legen ihn auf die Schaufel eines Mini-Baggers. Um den Stamm sind zwei Schaukeln an ihren Ketten gewickelt. Es ist der Querbalken eines Schaukelgerüsts, das die beiden Männer gerade auf dem Schulhof der evangelischen Grundschule in Jüterbog aufbauen.

Mit Hilfe des Kleinbaggers wird der Schaukelbalken auf die gekreuzten Pfosten rechts und links gehievt. Als drittes Element kommt später noch eine Nestschaukel hinzu.

Ohne diese technische Hilfe wäre das nicht möglich gewesen, weil nur zwei Männer mit den Aufbauarbeiten beschäftigt sind. „Wir beide sind sehr zufriedene Väter dieser Schule“, sagt Marcel Barz, „und helfen gern aus, wenn wir gebraucht werden.“ Außerdem, so räumt der freundliche Mann mit dem Vollbart und der Wollmütze ein, arbeite er damit seine Stunden ab, die jedes Elternpaar im Jahr abzuleisten habe.

„Beliebte“ Tätigkeiten

„Jeder Elternhaushalt – egal wie viele Kinder gerade in unserer Schule unterrichtet werden – muss zehn Arbeitsstunden im Jahr leisten“, bestätigt Schulsekretärin Ute Liebelt auf Nachfrage der MAZ. „Wir machen zweimal im Jahr einen Arbeitseinsatz, bei denen so beliebte Tätigkeiten wie Fensterputzen oder Unkrautjäten zu verteilen sind.“ Und zu malern gebe es auch immer etwas.

Marco Hannemann (l.) und Marcel Barz bauen als Väter Spielgeräte für die evangelische Grundschule Jüterbog auf. Quelle: Hartmut F. Reck

Diese Arbeitsstunden dürften Marcel Barz und Marko Hannemann jetzt schon auf einen Schlag erledigt und zugleich übererfüllt haben. Jedenfalls waren beide am Mittwoch und Donnerstag mit dem Aufbau der Dreifachschaukel beschäftigt.

Finanziert hat dies der rührige Förderverein der Schule. Er hatte seit langem Geld für dieses Spielgerät gesammelt, indem er Spenden einwarb, die Schüler Sponsorenläufe durchführten und die Kollekte für den Einschulungsgottesdienst dazu kam.

Berufliche Erfahrung

Hergestellt und geliefert wurden die Einzelteile von der Firma SIK-Holz. Für den Zusammenbau fanden sich die beiden genannten und praktisch veranlagten Väter, die sich das nicht nur zutrauten, sondern auch beide ihre beruflichen Erfahrungen haben mit dem Aufbau von Spielplätzen beziehungsweise mit dem Umgang mit Holz. So ist Hannemann ein ausgewiesener Spielplatzexperte und Barz baut mit seinem Ein-Mann-Unternehmen „Krumme Dinger“ Carports, Terrassen und Zäune aus Robinienholz, aus dem auch die Schaukel besteht.

Für Marcel Barz ist dies nicht der erste Einsatz dieser Art. In den vergangenen Jahren war er unter anderem beteiligt am Aufbau des Abenteuerspielplatzes „Krempoli“, auf dem immer etwas neues dazukommt. „Es ist toll, dass ich mich hier so verwirklichen kann“, sagt der Vater von drei Söhnen. Der erste ging hier zur Schule und ist inzwischen auf dem Gymnasium, der zweite Sohn besucht gerade die 4. Klasse der evangelischen Grundschule und der dritte geht noch zur Kita und soll dann auch auf diese Schule kommen.

Marko Hannemanns erster Sohn besucht gerade die 3. Klasse und sein zweiter soll nach der Kindergartenzeit auch die evangelische Grundschule besuchen. So dürfte beider Nachwuchs noch genug von der Arbeit seiner Väter haben.

Von Hartmut F. Reck