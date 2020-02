Verkehrsbeirat beteiligt sich an Diskussion um Park-Zeiten in der Stadt

Jüterbog

Bei der Diskussion um die künftige Parkzeiten-Regelung in der Jüterboger Innenstadt gilt die Meinung des Verkehrsbeirates als wichtig. Als die Frage, ob die Ein-Stunden-Regelung in der Mönchen- und Zinnaer Straße, sowie am Marktplatz auf zwei Stunden geändert wird, Ende Januar in der Stadtverordnetenversammlung diskutiert wird, lieferten sich Ernst Lekat als bisheriger Vorsitzender des 2015 ins Leben gerufenen Beirates und Jaqueline Neumann von der antragstellenden Fraktion des Bürgerbündnisses einen heftigen Schlagabtausch. Das führte dazu, dass der Beschluss vertagt wurde.

Meinungsforschung vor der Beschlussfassung

Nun meldet sich Marco Dammmüller, der Mitte Januar zum neuen Vorsitzenden des ehrenamtlich agierenden Beirates gewählt wurde, zu Wort. Er beschreibt, was der Beirat bis zur geplanten Beschlussfassung Ende Februar unternehmen will, um die Debatte zu versachlichen.

Um am Ende ein einheitliches Votum für oder gegen die vorgeschlagene Änderung abzugeben, werde man sich zuvor mit allen betroffenen Einzelhändlern unterhalten, um die Stimmungslage zu erkunden, sagt Dammmüller. Denn nur wenige der etwa 50 Ladeninhaber waren Mitte Januar der Einladung zur Verkehrsbeirats-Sitzung gefolgt, so dass das Meinungsbild nicht eindeutig ist. Seit Tagen klappern die Mitglieder des Verkehrsbeirates sämtliche Läden ab, um nach der durchschnittlichen Verweildauer ihrer Kunden im Geschäft zu fragen. Sobald die Befragung abgeschlossen ist, wird sie im Beirat ausgewertet und über das abzugebende Votum abgestimmt.

Hinweise auf alternative Parkmöglichkeiten

Gleichzeitig werden die Gespräche dazu genutzt, um die Geschäftsinhaber über die Auswirkungen einer Parkzeiten-Änderung hinzuweisen und Ratschläge zu geben, wie man durch korrektes Stellen der Parkscheibe bereits jetzt bis zu eineinhalb Stunden regelkonform parken könne. „Noch immer glauben erstaunlich viele, dass man die Ankunftszeit auf die davor liegende halbe Stunde stellen müsse, aber dem ist nicht so“, staunt der ehemalige Polizist Lekat. „Wenn ich eine Minute nach 12 Uhr ankomme, darf ich die Scheibe auf 12.30 Uhr stellen und darf bis 13.30 Uhr, also praktisch eineinhalb Stunden parken“, erläutert er die korrekte Handlungsweise an einem Beispiel.

Auch über die alternativen Parkmöglichkeiten wussten die befragten Geschäftsleute nur wenig. Dabei befinden sich schon jetzt Parkzonen mit erlaubten zwei Stunden oder gar zeitlich unbegrenzte Parkmöglichkeiten oft schon in der nächsten Seitenstraße. Geben die Ladenbesitzer diese Hinweise an ihre Kunden weiter, wäre die gefühlte Parkraum-Not deutlich gemindert.

„Klar ist: Wir und die Stadt müssen an dieser Stelle deutlich mehr Öffentlichkeitsarbeit machen als bisher“, lautet Lekats Erkenntnis aus der Befragung. Auch über ein Parkleitsystem, also Schilder, die auf die entsprechenden Parkzonen hinweisen, müsse spätestens dann nachgedacht werden, wenn in etwa zwei Jahren die Dauerbaustellen in der Innenstadt verschwunden sein werden.

Sachkompetenz soll Vorrang haben

Am aktuellen Thema zeigt sich erneut, wie wichtig ein Verkehrsbeirat ist. Die seit vergangenem Jahr diskutierte Umwandlung des bisher als loser Zusammenschluss sachkundiger Bürger bestehenden Beirates in einen regulären Ausschuss, sehen dessen Mitglieder skeptisch. Befürchtet wird, dass ein Ausschuss von Delegierten aus den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung besetzt wird und die Sachkompetenz zu kurz komme. Neben Dammmüller, der Fahrlehrer ist, und Ex-Polizist Lekat gehören derzeit ein Fuhrunternehmer, ein Radfahrer und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes zum Beirat.

Von Uwe Klemens